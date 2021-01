Hovland nærmer seg tetsjiktet på Hawaii

Noen timer etter at han under idrettsgallaen ble hedret for årets mannlige idrettsprestasjon jaget Hovland mer heder i årets første PGA-turnering. Den samler tradisjonelt bare turneringsvinnerne fra det foregående året, men koronapausen gjorde at man lempet litt på kriteriet for å få et større felt.

Hovland vant to PGA-turneringer i fjor og ville vært kvalifisert uansett.

Hovland var på 17.-plass etter halvspilt turnering. Med birdie på 2., 5. og 9. hull lørdag har han staket ut kursen mot noe som kan ende med det helt store.

Han er 12 slag under par etter to og en halv runde. Harris English er i foreløpig ledelse. Han er 14 under par, men har så vidt startet sin runde lørdag.

Turneringen avsluttes natt til mandag norsk tid.

Overrasket over prisen

Tidligere på dagen fikk Viktor Hovland prisen for årets sportslige prestasjon blant norske idrettsutøvere.

Hovland ble stemt fram gjennom en digital avstemning i NRKs sending. Vinneren ble presentert av Suzanne Pettersen og Amalie Iuel.

– Jeg ble litt overrasket. Det er jo umulig ikke å høre hva de andre utøverne har fått til, så jeg vet at det har vært en hard konkurranse, sa Hovland på telefon fra Hawaii.

– Jeg vil takke det norske folk. Golf er jo en idrett som er litt fjern for folk flest. Jeg vil også takke mamma og pappa. Jeg hadde ikke vært her hadde det ikke vært for dem, sa Hovland.

Fotballproffen Erling Braut Haaland og friidrettsutøveren Karsten Warholm fulgte nærmest i kåringen.

– Det har nok sikkert vært litt fusking med stemmetallene, spøkte Hovland.

På grunn av koronasituasjonen var det ikke publikum på årets galla som ble avviklet fra Store Studio på Marienlyst.