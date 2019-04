21-åringen fra Oslo passerte så vidt Kristian Krogh Johannessen (640.-plass) og er nest beste nordmann etter at han ble beste amatør på Augusta-banen.

Hovland kvalifiserte seg for US Masters fordi han i fjor vant USAs amatørmesterskap. Han er nå også kvalifisert for US Open i juni og British Open i juli.

Beste nordmann på rankingen er Aksel Kristoffer Olsen på 373.-plass. I tillegg til de tre nevnte er ytterligere fire norske inne blant topp 1000 på listen.

Snakkis

Viktor Hovland har de siste dagene blitt en skikkelig snakkis blant golfentusiastene. Med storspill ble nordmannen beste amatørspiller i årets US Masters. Og med sin 32. plass i Augusta søndag ble han beste amatørspiller i US Masters på hele 58 år.

Tidvis sto Hovland for svært imponerende spill underveis i sitt Masters-eventyr. Oklahoma State-studenten fikk på den fjerde og siste runden fem birdier og fire bogeyer på veien mot en 71-runde, som er ett slag under par.

Det er samme utfall som han fikk både fredag og lørdag. Hovland spilt på par da han torsdag, som tidenes første nordmann, gikk i gang med den prestisjetunge majorturneringen.

Dermed stoppet han totalt på tre slag under par. Med det ble han den beste amatørspilleren i US Masters siden 1961, skriver Norsk Golf. Den gang greide Charles Coe -7 da han ble toer etter fire runder.

Har mer inne

Hovland har framstått helt uten frykt i majordebuten. Det har imponert mange, men selv var han bare halvfornøyd med egen innsats i helgen.

– Jeg føler at jeg ikke har kommet hit med mitt beste, men så klarer jeg å komme meg rundt, da. Med en gang jeg har en bra dag, så blir det en lav score. Nei, det er mye positivt å ta ut fra den uka her, sa Hovland til Norsk Golf etter avslutningsrunden.

Tiger-seier

Helgens US masters ble også spesiell på en annen måte. For golflegenden Tiger Woods tok sin første majortittel siden 2008. Amerikaneren lå bak teten før sisterunden, men i motsetning til flere andre klarte Woods å holde kontroll og med en runde på 70 slag endte han 13 under par og vant ett slag foran Dustin Johnson, Brooks Koepka og Xander Schauffele. Dette var Woods' 15. Major-seier.

Det er Johnson fra USA som nå topper verdensrankingen foran briten Justin Rose og amerikaneren Koepka. Woods er opp på 6.-plass etter seieren i US Masters. Det var seks plasser opp for veteranen.

Tiger Woods lå 281 uker på toppen av rankingen fra juni 2005 til oktober 2010. Det er rekord.