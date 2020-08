Hovland klar for finalespillet

Hovland var to slag under par halvveis på søndagens runde, men endte ett slag over etter bogey på det siste hullet. Det sendte ham ned til delt 40.-plass i turneringen, men han beholder likevel plassen blant de 30 beste sesongen sett under ett.

Han falt fra 24.- til 27.-plass på sesongrankingen i løpet av turneringen, men er med blant dem som får spille den pengestinne finaleturneringen i Atlanta fredag 4. til mandag 7. september.

Søndag startet Hovland forrykende på den vanskelige banen i Illinois og leverte to birdier på de fire første hullene (2. og 4. hull). Dermed kom han seg kjapt to under par for dagen. En bogey på 8. hull ble umiddelbart revansjert med birdie på 9. hull, men så startet problemene.

Trøbbel

Bogey på 12. og dobbeltbogey på 13. hull sendte Hovland over par for dagen, men en birdie på 15. hull fikk ham tilbake på par. Fem slag på det siste hullet nektet Hovland den første runden på par i turneringen i Olympia Fields.

Etter serien 71-73-73-71 endte han åtte slag over par i en turnering der birdiene satt langt inne for samtlige spillere. De sju siste hullene søndag gikk han tre slag over par, og det forhindret en langt bedre plassering.

De 30 beste på poenglista sammenlagt etter helgens turnering får være med i PGA-tourmesterskapet, der selv en sisteplass vil bli belønnet med 3,5 millioner kroner. Seier i Atlanta gir 15 millioner dollar, det er over 130 millioner norske kroner

Det er tett med store golfnavn blant dem som ikke tok seg gjennom nåløyet. Tiger Woods endte for eksempel på 63.-plass.

Rahm vant

Jon Rahm fra Spania vant helgens turnering etter omspill mot amerikanske Dustin Johnson. Han avgjorde med birdie på første ekstrahull.

Da alle hadde spilt ferdig sin finalerunde søndag, var det likt mellom Rahm og Johnson. Begge endte fire slag under par totalt, Rahm etter en kruttsterk 64-runde søndag.

Hovland delte 40.-plassen med sju andre spillere i turneringen med 69 deltakere.

Med de 1500 poengene han fikk for søndagens seier klatret Rahm opp til 2.-plass i sammendraget, med bare Johnson foran seg på lista.