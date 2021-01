Målene Grorud helst vil skåre er enkle: Det skal være lave gjennombruddspasninger til en angrepsspiller som kommer aleine med keeper. Ingen tilfeldigheter, lange baller eller cornere med fullt trøkk i boksen.

Det forteller hovedtrener i Grorud, Eirik Kjønø, i et langt intervju i Dagsavisen-podkasten Trikkeligaen denne uka.

I intervjuet legger Kjønø ut om hvordan Grorud helst vil spille fotball, hvordan de forbereder seg til kamp mot forskjellige motstandere, og hvordan han jobber med kjøp og salg av spillere i førstedivisjonsklubben.

Fikk juling av HamKam

Kjønø forteller også historien om sin aller første kamp som hovedtrener. Det var i 2017, og han skulle vikariere for en hovedtrener som var i bryllup. Kampen endte i et grusende nederlag.

– Det endte dårlig. Jeg sto der på sidelinja og det rant jo inn mål. Feil vei. Jeg tror jeg bytta formasjon tre-fire ganger. Det endte med 0–7 på hjemmebane i min første kamp. Det var ganske pinlig, sier han.

«Plis, vær så snill, dette her er så ydmykende», tenkte Kjønø underveis i kampen. Og det ble ikke mye bedre etterpå.

– Akkurat når dommeren blåser har jeg bare lyst til å finne en spikerpistol og spikre meg fast ett eller annet sted. Men det var på en måte deilig også at han blåste av også. At det bare ble 0-7, og ikke 0–8 eller 0–9.

– Det er ikke så kult da å møte opp på kontoret på mandag og forklare hva det var som gikk galt, forteller han.

Eirik Kjønø kom ikke godt ut av sin første kamp som hovedtrener. Arkivfoto: Reidar Sollie

Var proff, ble sendt hjem igjen

Han forteller om hvordan han ble fotballproff allerede som 16-åring, til Skottland, men også om hvordan han reiste hjem igjen med halen mellom beina, i full offentlighet mens han var hovedperson i et TV-program om seg selv.

– Den ble vist på nett-tv etter at jeg hadde kommet hjem igjen og begynt på videregående skole, sier han om den ganske flaue tida på Sørlandet.

Kjønø svarer også på spørsmål fra både lyttere, konkurrenter og mer og mindre anonyme kilder i og rundt Grorud. Dermed får vi vite både den hemmelige forklaringa på tatoveringa Kjønø angrer på, og hvilket Oslo-lag han mest håper på at skal rykke ned i tida framover.

Duellene i Oslo

Han er også inne på rivaliseringa mellom Oslo-klubbene, og også mellom Kjønø selv og KFUM-trener Jørgen Isnes.

– Jeg føler Skeid blir hakket mer hatoppgjør enn Kåffa. Vi har vært så jevngode og kriget om de samme spillerne. Men KFUM-kampene går mer og mer mot hatoppgjør, det gjør det, sier han.

– Jeg og Isnes har en god tone. Og spillerne kjenner hverandre. Men når kampen starter, så hater jeg Isnes, sier Kjønø på podkasten.

