Hoppuke-håpet Lindvik har store tannsmerter – sliter med å spise

Tirsdag ble Lindvik nummer tre i åpningsrennet i Oberstdorf. Etter rennet i Schattenbergbakken ble det kjent at en betennelse i munnen har skapt problemer for Rælingen-gutten den siste tiden.

Onsdag var det ingen tegn til bedring.

– Det er litt av en utfordring for han. Han spiste lunsj nå og prøvde å tygge litt mer, men det gjorde tydeligvis litt mer vondt, så han har litt trøbbel for øyeblikket, men det går over, sa landslagssjef Alexander Stöckl da han møtte NTB og andre medier til digitalt pressetreff onsdag ettermiddag.

Lindvik skulle etter planen ha deltatt på pressemøtet, men fikk fri for å spare seg for å snakke. Landslagssjefen avviste samtidig at smertene kan skape trøbbel for den videre hoppuke-deltakelsen.

– Nei, det er ikke så ille. Men det er viktig at han får hvilt munnen sin og ikke bruker den til å prate, sa han.

Kan ikke fjernes ennå

Lindviks tannproblemer skal ha dukket opp allerede før jul, og lille julaften oppsøkte han ifølge Stöckl sin faste tannlege hjemme i Norge. Dermed ble gjort grep for å lette på trykket betennelsen har skapt.

I etterkant har imidlertid ikke situasjonen bedret seg slik man håpet.

Ifølge landslagssjefen trykker betennelsen på kjeven, hvilket gjør det utfordrende å åpne munnen. Dermed må Lindvik i hovedsak innta flytende føde.

Søndag kveld var han hos tannlege i Oberstdorf, og der ble det på ny forsøkt å åpne opp rundt betennelsen. Å fjerne den aktuelle visdomstanna er imidlertid ikke aktuelt før etter at hoppuka er unnagjort.

– Det blir vanskelig, for det er en litt mer krevende operasjon. Det må gjøres etterpå, bekreftet Stöckl onsdag.

Føler med Lindvik

Lindvik er nå satt på en ny type antibiotika som forhåpentligvis skal bidra til at betennelsen roer seg. Til NTBs hoppuke-fotograf ga Lindvik onsdag uttrykk for at han i det minste hadde sovet godt etter Oberstdorf-rennet.

I forkant av rennet skal tannproblemene ha påvirket nattesøvnen.

Lagkameratene føler med Rælingen-gutten.

– Jeg synes synd på ham. Jeg har hatt mine problemer med tannverk, og det er utrolig mye nerver som sitter i det området, sa Daniel-André Tande på onsdagens pressetreff.

For ett år siden var Lindvik det store norske navnet i hoppuka. Da vant han to renn og kjempet om sammenlagtseieren. I vinter har han ikke klart å følge opp, men tirsdag fikk 22-åringen til to meget gode hopp i Schattenbergbakken.

Nå er tannproblemene hopp-profilens største utfordring inn mot rennet i Garmisch-Partenkirchen 1. nyttårsdag. Allerede torsdag er det kvalifisering.

