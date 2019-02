Det er slektninger av Nykänen som opplyser om hans bortgang til den finske avisen Seiska.

– Jeg har selv nettopp hørt om det, så jeg kan ikke si mer, sier Nykänens mor Vieno til Iltalehti.

Nykänen vant fire OL-gull (tre av dem i Calgary i 1988) og fem VM-gull, mens han i verdenscupen vant 46 enkeltrenn og tok fire sammenlagtseirer. I sesongene 1982/83 og 1987/88 gikk han også til topps i den tysk-østerrikske hoppuka.

I 1985 og 1988 ble Nykänen kåret til årets idrettsutøver i Finland.

Banebrytende

Med sin mange bragder blir han sett på som en av de aller største hopplegendene gjennom tidene. Karrieren varte fra 1981 til 1991.

– Jeg ble sjokkert da jeg hørte det. Det får meg først og fremst til å tenke på alt han har betydd for hoppsporten. På mange måter var han banebrytende i mye av det han gjorde. Han oppnådde alt man kunne oppnå i forholdsvis ung alder, sier den norske hoppsjefen Clas Brede Bråthen til NTB og fortsetter:

– Han hadde en fantastisk evne til å fascinere og imponere en hel hoppverden. Skihoppingen hans var noe man ikke hadde sett makan til tidligere, og han satte en ny standard. Det er veldig tidlig å gå bort i en alder av 55 år. Det var ikke noe jeg hadde ventet. Du blir litt sjokkert og satt ut.

Bråthen var selv aktiv hopper da Nykänen fortsatt leverte i bakken. 17. desember 1988 var de sammen på verdenscuppallen. Da tok finnen sin nest siste seier, mens Bråthen ble nummer tre.

– Han er en av vår idretts desidert største profiler. Matti på sitt beste var et idol for mange i min aldersgruppe. Han kan beskrives med alle ordene man kan bruke om store forbilder.

Ble verdensmester i Oslo

Nykänen tok sin første verdenscupseier i Oberstdorf 30. desember 1981. Det ble startskuddet for mange år med suksess. Ikke lenge etterpå ble han verdensmester for første gang da han vant storbakkerennet i Holmenkollen.

Hans siste individuelle triumf kom under hoppuka i Garmisch-Partenkirchen 1. januar 1989. Nesten to måneder senere var Nykänen med å vinne laggullet under ski-VM på hjemmebane i Lahti.

I 1985 ble han for øvrig også verdensmester i skiflyging. Det skjedde i slovenske Planica.

Nykänen hadde også et liv preget av skandaler. Han ble flere ganger dømt for mishandling, og i 2004 måtte han i fengsel etter å ha knivstukket en nabo.

Etter hoppkarrieren prøvde Nykänen seg som artist. Han ga ut flere album, og i 2006 ble hans liv dramatisert i filmen «Matti».

Han etterlater seg kona Pia og tre barn fra tidligere forhold.

Også svenske Expressen melder om Nykänens bortgang.

