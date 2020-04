– Jeg vil tilbake på det japanske verdenscuplaget. Målet er å delta i mitt niende OL i Beijing, sier Kasai ifølge det tyske hoppnettstedet skispringen.com, melder Dagbladet.

Hopplegenden som 6. juni fyller 48 år, har tidligere uttalt at OL i 2022 er et mål, men etter en meget skuffende sesong begynte ryktene å florere om at japaneren kanskje kunne gi seg.

I løpet av den skuffende sesongen ble Kasai for første gang på 28 år ikke tatt med på det japanske laget i hoppuka. Sist han deltok i et internasjonalt renn var i Sapporo 2. februar, da han endte på 36.-plass.

Kasai er tydelig på at han ønsker å vise seg fra sin beste side på ny.

– Jeg vil vise at jeg kan prestere på et høyt nivå igjen, sier 47-åringen.

Den legendariske hopperen gjorde sin verdenscupdebut i 1988 og deltok for første gang i OL i Albertville i 1992.

Han ble den eldste skihopperen til å vinne en OL-medalje da han 41 år gammel tok sølv i Sotsji i 2014.