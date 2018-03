Hoppheltene lamslått av Kollen-bråk

Sport

Av Steinar Bjerkmann

HOLMENKOLLEN: Tumultene oppsto etter at femmila var over. I trengselen som oppsto på T-banestasjonene i området visste folk ikke hvor de skulle gjøre av seg. Det oppsto flere personskader i kaoset.

Flere begynte å ta beina fatt i T-banesporet inn mot Oslo sentrum. Andre rev ned gjerder og viste aggressiv holdning mot politiet. Flere skal ha blitt skadd i kaoset som rystet Ski-Norge.

For å få skadde ut av området måtte det settes inn helikopter. Ved 20.00-tiden kunne en fortsatt høre blålyssirener.

Les også: Kommentar: Ikke infrastruktur som holder: https://www.dagsavisen.no/oslo/kaoset-i-holmenkollen-taler-ikke-store-arrangementer-1.1113008#carousel-example-generic

Det skal ha vært rundt 100.000 mennesker i Holmenkollen lørdag. Det er like mange mennesker som arrangøren Holmenkollen Skifestival hadde ventet hele helgen.

– Det er helt jævlig, for å være ærlig. Det skal ikke være slik, sa en rystet Robert Johansson til NTB.

OL-helten var tydelig preget, selv om det i selve hoppanlegget ikke var tegn til verken slåssing eller bråk.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Er det folk som har sett på langrennet? Dette hadde vi virkelig ikke håpet på. Det skal ikke skje på en så fin skidag i Kollen, fortsatte Søre Ål-hopperen.

Forfang bekymret for skadde

På Voksenlia havnet en person under T-banevognen og ble alvorlig skadd, meldte politiet lørdag kveld. Flere personer skal ha fått strømskader.

– Går det bra med folk, spurte en bekymret Johann-André Forfang.

Den engasjerte Tromsø-hopperen likte ikke det som kom inn av rapporter fra kaoset.

– Det er veldig synd. Dette skal ikke skje. Det er ekstremt trist å høre på en dag som bare skal være fest og moro. Jeg håper det går bra med dem som er skadd. Det er dumt om noen virkelig har gått i T-banesporet, sa Johann-André Forfang til NTB.

Daniel-André Tande ville helst ikke snakke om publikumsbråket.

– Det har jeg ikke fått med meg. Jeg har ikke lyst til å snakke om det, men jeg vil snakke om prestasjonene våre. Jeg så at folk gikk til T-banen og ikke hoppbakken etter langrennet, sa Kongsberg-hopperen.

Klarer ikke stoppe Marka-fyll

Politiet ba folk innstendig om å slippe fram redningspersonell. I kaoset kom verken politi- eller sykebiler fram. Det ble satt inn helikopter for å få skadde til sykehus.

– Vi har vært forberedt på store folkemengder i Holmenkollen. I etterkant av femmila har disse store folkemassene gått fra marka og arenaene og ned mot T-banen. Det har oppstått situasjoner som er kommet ut av kontroll. Basert på tidligere erfaringer fra Kollen, hadde vi oppjustert planene for sikkerhet og vakthold, men vi er nødt til å se på videre tiltak, sier kommunikasjons- og pressesjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival til NTB.

– T-banen går mellom Vettakollen og Frognerseteren. De kjører veldig, veldig sakte der de kan kjøre, men det har vært berusede personer som har gått i sporet eller falt ned i sporet. Vi har bedt folk ta beina fatt. Dette er utrolig leit, fortsetter Nordskar.

Det har ikke vært noen hendelser av alvorlig karakter inne på selve arenaene.

– Dette handler om folkemengdene som befinner seg i Marka. Vi har jobbet med et prosjekt for å dempe festene der ute etter tidligere hendelser. Vi jobber sammen med politiet og kommunen. Vi vet at alkohol er en problemstilling, og dagens hendelser viser at vi må ta større grep, sier Nordskar. (NTB)