Johansson var nummer ti etter den første omgangen, og etter pausen hoppet han 130,5 meter. Det holdt til en åttendeplass etter å ha hoppet seg opp to plasser.

29-åringen har hatt en vanskelig oppladning til hoppuka da han pådro seg en ryggskade i romjula. Bare dager før hoppuka slet han med å stå opp av senga, men har hatt stor framgang de siste dagene.

Kobayashi stakk av med seieren foran hjemmehåpet Karl Geiger. Dawid Kubacki fra Polen ble nummer tre.

Skuffet i det andre hoppet

Etter å ha hatt tre nordmenn blant de ti beste etter den første omgangen, gikk det ikke like bra i den andre.

Marius Lindvik var beste norske på sjetteplass etter førstehoppet, men fikk det ikke til å stemme like godt i sitt andre hopp. Han landet på 124,5 meter og endte som nummer ti.

Johann André Forfang lå på en sterk sjuendeplass etter én omgang, men bommet litt i det andre hoppet og endte til slutt på 15.-plass.

Ny Tande-nedtur

Robin Pedersen, Anders Håre, Sondre Ringen og Daniel-André Tande kom seg ikke til den andre omgangen.

Tande har ikke fått noe til å stemme etter at han for noen uker siden ble truffet av en løpsk ski i Klingenthal. Tidligere i sesongen hadde han vunnet to verdenscupseire, men etter skaden han pådro seg har Tande slitt tungt.