Elijah Holyfield er en såkalt running back og har spilt for universitetslaget til Georgia Bulldogs denne sesongen. Han var en av fire såkalte free agents som skrev under med klubben mandag.

20-åringen løp 1000 yards for Bulldogs forrige sesong. Men 4,78 sekunder over 40 yards imponerte han ingen under NFL-draften.

De fleste running backene er langt under 4,5 sekunder på samme distanse. Totalt ble 25 running backer valgt ut av NFL-lagene i under helgens utvelgelse.

Likevel har Holyfield opparbeidet seg et godt rykte som en solid ballbærer hos Georgia-laget. Før helgens utvelgelse sa Holyfield at han ville blir den mest hardtarbeidende fyren i treningsrommet, hvis han ble valgt.

– Jeg mener at jeg kan hjelpe til med å endre kulturen og komme med litt tøffhet hos laget, sa han.

– Hvis du trenger en fyr som kan gjøre at fra en running backs posisjon, så er jeg den rette, sa han.

Faren som gikk under kallenavnet «The Real Deal» ble verdensmester hele fire ganger.