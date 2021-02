Det bekrefter Norges Skiskytterforbund på sine nettsider.

Etter at rennet som skulle arrangeres i mars ble avlyst grunnet koronarestriksjoner, er Holmenkollen på kalenderen i fire år fremover.

Les også: VM skiskyting 2021, her er fullt program dag for dag

Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik, er glad for beslutningen.

– Dette er viktig for norsk skiskyting og for Holmenkollen som et av verdens mest tradisjonsrike arenaer. Vi er veldig glad for at det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har gitt oss denne tilliten.

Sjusjøen er gitt arrangement i IBU-cupen i 2002 og 2023.