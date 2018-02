Hirscher har tatt grep om storslalåmen

Sport

PYEONGCHANG: Norges største medaljehåp før rennet, Henrik Kristoffersen, slet og er på etterskudd. Han hadde startnummer sju og kjørte i mål hele 1,31 sekunder bak østerrikeren. Nordmannen er på tiendeplass foran annen omgang.

– For å være helt ærlig vet jeg ikke helt hvorfor det ikke gikk fortere. Jeg føler egentlig at jeg kjørte ganske bra, sa Kristoffersen til NTB.

– Jeg føler at jeg prøver, men gjør det litt sånn halvveis, tilføyde han.

– Ble du overrasket når du kikker opp på tavla og ser at du er så langt bak?

– Lite grann. Følelsen var egentlig ganske OK, sa Rælingen-gutten.

Nestvold-Haugen i posisjon

Etter at Kristoffersen havnet på etterskudd i medaljekampen leverte Leif Kristian Nestvold-Haugen solid innsats med startnummer 13. Han lå kun få hundredeler bak Hirscher på de første mellomtidene, men tapte noe tid mot slutten.

Til slutt kjørte han inn 66 hundredeler bak storfavoritten og ligger på en tredjeplass. Lommedalen-gutten har i tillegg franske Alexis Pinturault kun tre hundredeler foran seg på sølvplassen.

– Det gikk vilt for seg, men samtidig også fort. Målet var å angripe fra første port, sa Nestvold-Haugen.

– Jeg ble ikke stresset av at det slo, og at jeg ble sen i henget, men fortsatte å bevege med ned bakken. Det er tett bakover. Det er Hirscher som har kjørt fort, mens det blir et rotterace mellom oss andre, tilføyde han.

Optimist

Nestvold-Haugen er optimistisk foran annen omgang.

– Jeg gjorde det jeg hadde satt som mål, og har planer om å fortsette med det i andre. Jeg tenker ikke så mye på resultatet, men heller at jeg skal kjøre fort på ski. Der er mange om beinet her, sa medaljehåpet.

For Alexander Aamot Kilde gikk det helt galt. Tidlig i traseen traff han en port med foten og fikk en flenge i dressen før han kjørte ut.

Den siste nordmannen som satte utfor bakken var Kjetil Jansrud. Han kjørte ut omtrent i samme område som Kilde. (NTB)

PS. 2. omgang starter 05.45 norsk tid.