Hevder Real Madrid vil ha både Ødegaard og Braut Haaland

Av Mathias Eftedal

Real Madrid er i en prosess med å forynge stallen, og samtidig som klubben trenger å selge flere spillere når sommerens overgangsvindu åpner, ønsker den å hente Ødegaard tilbake fra lån, ifølge AS. Det samme skjer angivelig med backen Achraf Hakimi (21), som er på utlån til Borussia Dortmund.

Med på følget skal Real Madrid-trener Zinedine Zidane også ønske seg Ødegaards landslagskompis og Hakimis lagkamerat i Dortmund, Erling Braut Haaland.

Avisen har dessuten bitt seg merke i et mulig hint fra Ødegaard om at han ønsker å bli lagkamerat med Haaland også på klubblaget.

Den norske midtbaneyndlingen har nemlig «likt» et bilde der Ødegaard og Haaland er «photoshoppet» sammen med Real Madrid-drakt, lagt ut av Instagram-kontoen MadridGraphics.

Mens markedsverdien til Haaland har skutt i været som følge av suksessen i både Salzburg og Dortmund denne sesongen, har det gode spillet til Ødegaard på lån i Real Sociedad angivelig gjort at hovedstadslaget ønsker å hente ham tilbake fortest mulig.

Real Madrid og Real Sociedad ble samtidig enige om en utlånsavtale på to år fra sommeren 2019. Og i et intervju med baskeravisen El Diario Vasco i begynnelsen av mars understreket Ødegaard at planen er å spille to år i «La Real».