Hevder alle russiske friidrettsutøvere var dopet

Sport

Av NTB

Rodtsjenkov, som tidligere var sjef for det russiske antidopinglaboratoriet i Moskva, har hele veien vært hovedkilden til opplysninger om det som skal ha vært et storstilt, statsstøttet russisk dopingprogram.

I et nytt intervju hevder Rodtsjenkov både at de russiske friidrettsutøverne var dopet under Beijing-OL og at president Vladimir Putin skal ha hatt fullt innsyn i jukset som pågikk under vinterlekene i Sotsji seks år senere.

Intervjuet er gjort av SVT i forbindelse med TV-programmet Uppdrag Granskning. Den svenske allmennkringkasteren har i samarbeid med britiske Sunday Times og sveitsiske Republik gransket dopingpåstandene i internasjonal idrett.

Med seg på laget har de tre mediene også hatt den tyske journalisten Hajo Seppelt, som var først ut med avsløringene rundt det mye omtalte dopingprogrammet.

– Enkelt før 2008

Rodtsjenkov skal selv ha planlagt og bidratt sterkt til gjennomføringen av jukset.

– Før Beijing var det veldig enkelt, du kunne gjøre akkurat som du ville. Og alle de russiske idrettsutøverne i laget var dopet, forteller han i intervjuet.

Verre var det angivelig under OL i London. Da var dopingkontrollene strammet til, hvilket tvang de russiske utøverne til å ha med seg ren urin til enhver tid.

– Idrettsutøverne måtte ha med seg ren nedfryst urin døgnet rundt og over alt, sier Rodtsjenkov.

Putin visste

Det russiske dopingprogrammet skal også ha vært fullt operativt under OL i Sotsji i 2014. Der skal den russiske sikkerhetstjenesten FSB ha bidratt med å gjennomføre utbytting av dopingprøver. Russlands president Vladimir Putin kjente til hva som foregikk, hevder Rodtsjenkov.

– Selvfølgelig, det kom fra høyeste hold, fra presidenten. Bare presidenten kunne sørge for at FSB deltok i en så spesifikk oppgave, sier den tidligere laboratoriesjefen.

Uppdrag Granskning sender det første av programmene som omhandler dopingfunnene, kommende onsdag. (NTB)