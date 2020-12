Hergeirsson: - Stoler på at bobleplanen er god nok

Av Espen Hartvig

Smitteverntiltakene i Danmark er svært omfattende for spillere og ledere i EM. De lever i en boble med lite handlingsrom og strenge rutiner.

Kampene kan bli den store utfordringen. Der vil det være svært tett kontakt med en motstander i vel en time annenhver dag.

– Det er mange lette muligheter til å gå seg vill i alle problemstillinger som er på alt annet enn håndballkamper. Derfor overlater jeg dette til de som kan mye om testing, forebygging og hindring av smitte. EHF og Danmarks håndballforbund har laget en boble her. Vi stoler på at den er så god at vi slipper smitte, sier Hergeirsson til NTB.

– Jeg prøver å ha mest mulig fokus på at vi skal spille mot Polen og åpne EM, sier han.

Spente

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal snakket mer om uroen for kampsmitte.

– Jeg tror alle er spent på dette. Nå føles det at dersom vi kommer oss en god uke inn i dette, så føles det trygt. Den største risikoen er nok de dagene da alle lagene ankommer. Så ja, jeg er litt spent, men jeg holder meg likevel ganske rolig til det. Det er jo også det eneste jeg kan gjøre, sier Oftedal til NTB.

Polens norske trener Arne Senstad sier til NTB at han frykter at resultatet mot Norge «kan bli veldig, veldig ille». Den polske troppen er rammet av flere skadde nøkkelspillere og en lang rekke koronatilfeller den siste måneden.

Bryter trend?

Hergeirsson har ledet Norge til 10 medaljer i OL, VM og EM siden han ble landslagssjef sommeren 2009. Seks av disse er gull, men den hittil siste tittelen kom i 2016 (EM).

Norge er inne i en «gulltørke» på tre mesterskap og uten medalje i 2018 og i fjor.

De to siste norske gruppekampene spilles mot Tyskland (lørdag) og Romania (mandag).

Tre lag fra D-puljen går videre til hovedrunden. Med dit blir poeng og mål fra gruppespillet. Skulle Norge vinne alle sine tre første kamper, vil det bety at laget starter hovedrunden med fire poeng og et svært godt utgangspunkt.