Her leder han skøyte-VM. Plutselig ligger han langflat på isen

Av Bernt Harald Brennevann

Sverre Lunde Pedersen hektet og falt på 10.000-meteren i Amsterdam. Med det mistet han hele forspranget og måtte nøye seg med sølvet i allround-VM på skøyter.

Fana-løperen hadde gullet dypt i lommen, men en konsentrasjonssvikt spolerte drømmen om å bli Norges første verdensmester i allround siden Johann Olav Koss i 1994.

Høiseth gråt

Sportslig leder Edel Therese Høiseth gråt på indre bane. Sjokkerte norske tilskuere skjønte ikke hva som hadde skjedd. Da fallet skjedde lå han nesten 100 meter foran Sven Kramer.

Pedersen kom seg på beina igjen og kjempet innbitt. En stund så det ut til at han likevel kunne ta sammenlagtseieren tross fall, men det ble for tungt på de siste rundene. Patrick Roest rappet gullet med 0,394 tidspoeng.

– Det var det eneste jeg ikke trodde kunne skje. Jeg skjønte at jeg tapte der og prøvde bare å gå det jeg klarte inn til mål. Men det var ikke nok. Dette er så bittert som du får det, sa Pedersen til NRK.

– Jeg vet ikke om jeg kan tilgi meg selv for dette. Jeg vet egentlig ikke hva som skjedde. Det gikk så veldig fort, og plutselig lå jeg i putene. Det er rart man kan ta sølv med fall. Det sier jo litt om hvor suveren jeg egentlig var, la han til.

Dermed ble det nederlandsk seier i allround-VM for sjuende år på rad. Det var populært blant de frammøtte på jubielums-VM utendørsbanen i Amsterdam. Det var over 20.000 tilskuere hver dag og mange prominente gjester på plass. Eric Heiden og Johann Olav Koss var to av mange æresgjester.

– Dette var tøft. Sverre hadde seieren i sin hule hånd, men var uheldig og falt. Jeg vet ikke hva som skjedde. Han holdt på å vinne selv med fall. Dette er vondt, sa landslagstrener Sondre Skarli til NRK.

Pedersen kan ta med seg at han slo fjorårsmester Sven Kramer i parduellen på 10.000-meteren. Det klarte han til tross for fallet. Nordmannen var i mål på tiden 14.00,60 mot Kramers 14.05,70. Det holdt til en femteplass på distansen.

Kramer sprakk skikkelig og falt ned til fjerdeplass sammenlagt.

Fra før hadde Pedersen sølv (2015) og bronse (2016) i allround-VM.

Hadde grepet

Det var på søndagens 1500 meter at Pedersen koblet et solid grep om VM-tittelen. 25-åringen fra Os knallet til med 1.48,33 og overtok ledelsen i sammendraget. Han var i en helt egen klasse og vant distansen med 1,54 sekunder foran Roest.

Samtidig slo han knockout på Kramer. Nederlands storstjerne så slagen ut da han så hva Pedersen leverte. Selv hadde han bare fjerde beste tid (1.50,62) på 1500-meteren.

Dermed hadde Pedersen over sju sekunder på Roest før fjerde og siste distanse, mens Kramer var bak med hele 16 sekunder.

– Dette var veldig bra. Jeg føler meg bra og var på hugget hele veien. Det ble mye større forsprang enn jeg hadde trodd, sa Pedersen til NRK etter 1500-meteren.

– Dette er et av de bedre skøyteløpene jeg har sett. Han pulveriserte feltet og var totalt i en egen klasse. Han er aggressiv og går nydelig på skøyter. Nå gjelder det å nullstille seg. Det er en komfortabel ledelse, sa Skarli.

Dessverre for Pedersen og norsk skøytesport klarte han ikke å holde seg på beina da alt skulle avgjøres.

Bøkko nummer ni

Pedersen var bak Roest med 0,124 tidspoeng etter lørdagens to løp. Han innledet VM med femte raskeste tid (37,42) på 500-meteren. Noen timer senere slo Pedersen til med seier på en regnvåt 5000 meter.

For første gang i karrieren klarte han å slå erkerivalen Kramer på distansen. Det gjorde han med tiden 6.33,81 foran 28.000 tilskuere. Pedersen har ofte fått kritikk for å sprekke på sisterunden, men lørdag kveld møtte han aldri veggen.

Håvard Bøkko klokket inn til 1.51,60 på 1500-meteren søndag. Det holdt til en 8.-plass. Han var ikke blant de åtte løperne som fikk gå siste løp. Totalt endte Hol-løperen på niendeplass.

For Simen Spieler Nilsen ble det 14.-plass på tredje og siste VM-distanse. Han var i mål på 1.53,30 og ble nummer 12 totalt. (NTB)