Her kan publikum gå på fotballkamp igjen

Tusenvis av fans strømmet til tribunene i Vietnam da fotballen startet opp igjen i landet. Ingen har dødd som følge av koronaviruset i Vietnam.

Det var uten sosial distansering og langt mellom munnbindene da Nam Dinh møtte The Cong på hjemmebane fredag. Over 30.000 tilskuere var til stede for å se bortelaget vinne 2-1.

De eneste tiltakene som var gjort på arenaen var å ha Antibac stående rundt om, samt en temperatursjekk når tilskuerne ankom arenaen.

Da lagene scoret målene i oppgjøret feiret de hemningsløst ved å klemme, ta «high fives» og hoppe på skuldrene til hverandre. Også supporterne på tribunen feiret tett i tett.

Det var generelt lite som minnet om at det har vært et koronavirus som har herjet verden over de siste tre månedene på bildene fra Vietnam.

– Jeg skal ikke sammenligne oss med andre land, men at vietnamesisk fotball er tilbake viser hvor bra vi vietnamesere har bekjempet viruset, sier landslagskaptein Que Ngoc Hai til Reuters.

Landet har bare hatt 328 smittede og ingen døde som følge av koronaviruset. Årsaken til at det ikke har vært et eneste dødsfall er at landet har hatt en streng policy med massetester og et sentralisert, kollektivt karanteneprogram.