Her er listen: Disse byene har arrangert vinter-OL

Stockholm får statsgaranti for å sikre at vinter-OL for første gang kommer til Sverige. Nå starter kampen mot Italia og Milano om lekene i 2026.

Fire dager etter at Milano og Cortina d'Ampezzo fikk statsgaranti fra Italias regjering gjorde den svenske regjeringen det samme. Dermed blir det en svensk-italiensk kamp om å få arrangere vinterlekene og Paralympics om sju år.

Sverige har aldri tidligere arrangert vinter-OL, men var vert for sommer-OL i 1912. Dersom Stockholm vinner fram med sin søknad, blir OL arrangert med alpint i Åre, hopp og kombinert i Falun og bob og aking i latviske Sigulda. Langrenn skal arrangeres i nærheten av Stockholm, skriver NTB.

Disse byene har arrangert vinter-OL

* 2022 i Beijing, Kina

* 2018 i Pyeongchang, Sør-Korea

* 2014 i Sotsji, Russland

* 2010 i Vancouver, Canada

* 2006 i Torino, Italia

* 2002 i Salt Lake City, USA

* 1998 i Nagano, Japan

* 1994 i Lillehammer

* 1992 i Albertville, Frankrike

* 1988 i Calgary, Canada

* 1984 i Sarajevo, Jugoslavia

* 1980 i Lake Placid, USA

* 1976 i Innsbruck, Østerrike

* 1972 i Sapporo, Japan

* 1968 i Grenoble, Frankrike

* 1964 i Innsbruck, Østerrike

* 1960 i Squaw Valley, USA

* 1956 i Cortina d'Ampezzo, Italia

* 1952 i Oslo

* 1948 i St. Moritz, Sveits

* 1936 i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

* 1932 i Lake Placid, USA

* 1928 i St. Moritz, Sveits

* 1924 i Chamonix, Frankrike.

* Sverige søker OL i 2026 i konkurranse med italienske Milano/Cortina