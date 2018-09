Her ender Vålerengas cuphistorie. 2018 blir også uten titler.

Sport

KOMMENTAR

Vi tror nok Felix Horn Myhre vil huske denne kvartfinalen på Lerkendal noen døgn til. For første gang hadde han en offensiv rolle fra start og da han kom til sin store sjanse etter tolv minutter så hele Lerkendal ballen i mål. Men helt upresset tok han på seg Bergans tyngste ryggsekk og sendte Amin Nouris pasning skyhøyt over mål fra straffemerket.

Der kunne VIF satt et stempel på denne kvartfinalen der Vålerenga hadde ballen mest, men der Rosenborg var mye mer direkte og effektive da de først kom. Sannheten er jo at Rosenborg skapte alle sine sjanser og to scoringer på overganger da VIF-forsvaret rett og slett ble spilt ut etter effektive entouch-pasninger i bakrom. Og så fikk de til de avslutningene VIF ikke klarte.

Djordje Denic elegante lobb til 1-0 kunne selvsagt havnet på tribunen, men den gikk i mål. Og da Alexander Søderlund satte 2-0 etter pause var det ingen forsvarsspillere i nærheten som kunne forstyrre ham. Slik var det ikke i RBKs straffefelt.

På den andre siden fikk Sam Johnson to fine muligheter, første gangen nådde han ikke fram, den andre gangen gikk skuddet hans fra god posisjon til innkast. Da har man ikke dagen. Og det annullerte målet hans ble korrekt avblåst for offside. I trekket før kunne antagelig Chidera Ejuke fått straffespark hvis han hadde falt, men enkelte fotballspillere er ikke bygd slik, heldigvis.

Og dermed ebbet denne kampen ut uten flere giftige VIF-avslutninger da motløsheten tok tak. En lynrask beinparade av Adam Larsen Kwarasey hindret reprise av 3-0 fra i vår da Søderlund igjen fikk stå komplett alene. Bård Finne fikk ett forsøk på frispark i sin yndlingsposisjon, men muren til Rosenborg fungerte etter planen.

I fjor kom Vålerenga til semifinalen. I år til kvartfinale uten å ha spilt en eneste hjemmekamp. Neste sjanse er antagelig 4. runde neste år....I år endte de tre kampene mot Rosenborg 0-2, 2-3 og 0-2. - Vi tapte for et bedre lag. Vi må sette sjansene våre når vi får dem, sa Deila etter kampslutt.

Så hva skal sesongen å handle om? Vålerenga ligger på den smått legendariske 7. plassen i serien, men det er bare fem poeng opp til fjerdeplassen som kan gi Europa-kvalifisering neste år. Det kan skje hvis Rosenborg vinner både serie og cup, som ikke er helt usannsynlig. VIFs egen ambisjon er å bli topp seks. Det er de gode nok til å innfri.

For VIF handler det også om å bygge relasjoner i de positive fasene av spillet. Onsdagens overraskelse var at Erik Israelsson spilte venstre back. Vi trodde han skulle utvikles som en offensiv kraft. Men også denne sesongen handler om mye prøving og feiling. Så også denne kvelden. Vålerenga prøvde. Og feilet.

Neste motstander er Start og Kjetil Rekdal på Intility arena søndag. Kjetil Rekdal som fikk Start til semifinale, en klubb som jakter sin aller første cupfinale. Men å slå Rekdal må være en passende utfordring for Ronny Deila akkurat nå.

PS. Semifinalen bekreftet at cupen i Norge er blitt størst i de to første rundene og i finalen. Resten er transportetapper. Rosenborg mer enn halverte sitt publikumstall.

NM fotball menn onsdag, kvartfinaler:

Rosenborg – Vålerenga 2-0 (1-0)

Lerkendal stadion: 6579 tilskuere.

Mål: 1-0 Djordje Denic (17), 2-0 Alexander Søderlund (54).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Felix Myhre, Mohammed Abu, Magnus Grødem, Vålerenga.

Lagene:

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Besim Serbecic, Birger Meling (Alex Gersbach fra 3.) – Mike Jensen, Djordje Denic, Marius Lundemo – Yann-Erik de Lanlay (Jonathan Levi fra 59.), Alexander Søderlund (Matthías Vilhjálmsson fra 81.), Issam Jebali.

Vålerenga (3-5-2): Adam Larsen Kwarasey – Jonatan Tollås Nation, Magnus Lekven (Aron Dønnum fra 68.), Felipe Carvalho – Amin Nouri, Felix Myhre, Mohammed Abu, Erik Israelsson, Chidera Ejuke (Samuel Kari Fridjonsson fra 87.) – Sam Johnson (Magnus Grødem fra 69.), Bård Finne.

Start - Bodø/Glimt 2-1

Spilles torsdag: Lillestrøm - Bryne 18.00, Haugesund - Strømsgodset 20.00.