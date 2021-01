Helsvensk dag i Tour de Ski, Svahn og Svensson til topps

Svensson gikk til over den siste bakketoppen og holdt unna for kanonene bak. Gleb Retivykh ble nummer to, mens tourleder Aleksandr Bolsjunov ble nummer tre.

Seieren er den første for en svensk mannlig langrennsløper siden Calle Halfvarsson vant to renn på Lillehammer i desember 2016.

– Det føles helt fantastisk. Det er det her man har drømt om siden man startet å gå på ski. Det føles nesten som jeg har vært på vei i feil retning i min karriere. At det her kommer helt plutselig, føles utrolig bra, sier Svensson til SVT.

Bolsjunov økte ledelsen i sammendraget og er etter lørdagens sprint 3.22 minutter foran Maurice Manificat, mens Ivan Jakimusjkin og Artjom Maltsev er 3.27 bak. Denis Spitsov følger 3.50 bak.

Trippel

Der de svenske herrene har slitt de siste årene, har de svenske damene stadig gjort store bragder. Derfor var det ikke noen overraskelse at Svahn fikk med seg Maja Dahlqvist og Emma Ribom på pallplassene.

Svahn viste med seieren hvorfor hun vant sprintcupen sammenlagt i det som var hennes først virkelig verdenscupsesong sist vinter. Seieren var også hennes tredje i sprintverdenscupen denne sesongen.

– Før start sa jeg til Maja Dahlqvist «OK, la oss ta en trippel igjen». Det var fantastisk å klare det! Vi er så sterke som lag, og jeg er glad for å være en del av det, sa vinner Svahn (21) til arrangøren etter målgang, ifølge TV 2.

Diggins mot seier

Jessie Diggins røk i semifinalen, men beholdt ledelsen i verdenscupen. I det kun avslutningen opp den beryktede «monsterbakken» Alpe Cermis står igjen, har amerikaneren 54 sekunders ledelse til Julija Stupak, som også røk i semifinalen lørdag.

Natalja Neprjajeva endte på 4.-plass og gikk seg dermed virkelig inn i kampen om pallplassene sammenlagt. Hun er 4. kvinne, 1.58 bak Diggins, men bare åtte sekunder bak Krista Pärmäkoski.

Ebba Andersson, som regnes som favoritt opp bakken, røk i kvartfinalen og er nå 2.10 bak Diggins. Hun er svenskenes eneste håp etter at Frida Karlsson sto av touren før lørdagens sprint.

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, Italia fredag, 7. etappe i Tour de Ski, sprint klassisk:

Menn:

1) Oskar Svensson, Sverige, 2) Gleb Retyvikh, Russland, 3) Aleksandr Bolsjunov, Russland, 4) Federico Pellegrino, Italia, 5) Valentin Chauvin, Frankrike, 6) Artjom Maltsev, Russland.

Tour de Ski sammenlagt (7 av 8 renn):

1) Bolsjunov 2.59.38, 2) Maurice Manificat, Frankrike 3.22 min. bak, 3) Ivan Jakimusjkin, Russland 3.27, 4) Maltsev, 3.27, 5) Denis Spitsov, Russland 3.50, 6) Jevgenij Belov, Russland 5.00, 7) Dario Cologna, Sveits 5.07, 8) Andrej Melnitsjenko, Russland 5.13, 9) Clément Parisse, Frankrike 5.43, 10) Francesco De Fabiani, Italia 6.01.

Verdenscupen sammenlagt (15 av 33 konkurranser):

1) Bolsjunov 851, 2) Pellegrino, Italia 412, 3) Jakimusjkin 397, 4) Melnitsjenko 381, 5) Maltsev 323, 6) Belov 319, 7) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 296, 8) Tsjervotkin 291, 9) Andrew Young, Storbritannia 261, 10) Retyvikh 253.

Øvrige norske (topp 30): 14) Emil Iversen 219, 18) Hans Christer Holund 176, 28) Sindre Bjørnestad Skar 120.

Kvinner:

1) Linn Svahn, Sverige, 2) Maja Dahlqvist, Sverige, 3) Emma Ribom, Sverige, 4) Natalja Neprjajeva, Russland, 5) Tatjana Sorina, Russland, 6) Krista Pärmäkoski, Finland.

Tour de Ski sammenlagt (7 av 8 renn):

1) Jessie Diggins 2.27.51, 2) Julija Stupak, Russland 0.54 min. bak, 1.42, 3) Pärmäkoski 1.51, 4) Neprjajeva 1.58 5) Sorina 2.03 6) Ebba Andersson, Sverige 2.10 1.45, 7) Rosie Brennan, USA 2.19 8) Katharina Hennig, Tyskland 2.27, 9) Svahn 3.25, 9) Alisa Zjambalova 3.31.

Verdenscupen sammenlagt (15 av 33 konkurranser):

1) Brennan 602, 2) Sorina 543, 3) Neprjajeva 490 4) Diggins 486, 5) Stupak 442, 6) Anamarija Lampic, Slovenia 411, 7) Nadine Fähndrich, Sveits 404, 8) Frida Karlsson, Sverige 383, 9) Andersson 381, 10) Svahn 378.

Øvrige norske (topp 30): 12) Therese Johaug 301, 22) Helene Marie Fossesholm 154, 29) Anne Kjersti Kalvå 106, 30) Lotta Udnes Weng 105.