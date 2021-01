Helsprekk for Tandrevold på svak norsk dag

Tre tilleggsminutter ble for mye til å hevde seg i toppen på normaldistansen over 15 kilometer i skiskytternes verdenscup, spesielt siden farten i sporet heller ikke var på topp. Tandrevold ble tredje best av de norske. Hun endte opp 3.38,4 minutter bak den østerrikske vinneren Lisa Theresa Hauser.

Hauser skjøt én bom og tok karrierens første verdenscupseier. Julia Dzjima fra Ukraina ble nummer to. Hun var den eneste av de startende som skjøt feilfritt og var 43,7 sekunder fra den øverste plassen på pallen.

Frankrikes Anaïs Chevalier-Bouchet skjøt én bom og var 1.04,7 minutter bak seieren på tredjeplass.

Eckhoff beste norske

– I dag var jeg innmari sliten fysisk. Jeg startet bra på siste skyting, men ble sliten og da mistet jeg timingen. Jeg er skuffet, sa Tandrevold til NRK.

– Jeg har ikke vært i en slik situasjonen så ofte, og jeg taklet det ikke. Jeg var nærme, men samtidig så veldig langt unna, fortsatte hun.

Beste norske ble Tiril Eckhoff. Hun gikk som vanlig fort på ski, men fikk trøbbel på standplass i høyden i Italia. Totalt fire tilleggsminutter sendte henne inn på 18.-plass.

Eckhoff traff alle på andre liggende, men ellers gikk skuddene litt hit og dit.

Knotten-trøbbel

Verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland hadde heller ikke dagen på standplass og pådro seg totalt fire tilleggsminutter også hun. Kun på første liggende klarte hun å få ned alle blinkene. Røiseland ble nummer 31.

– I dag var det sykt vanskelig og deprimerende, konstaterte Røiseland overfor NRK.

Karoline Knotten nøyde seg med to tilleggsminutter og ble nummer 38.

Ida Lien skjøt seks bom og ble nummer 63.