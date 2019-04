Med hver sin scoring sørget Emil Bohinen, Ola Brynhildsen og Franck Boli for at Rosenborg er nest sist etter tre serierunder. Byrival Ranheim er tabelljumbo med null poeng.

– Jeg har det vondt. Det tror jeg alle med et Rosenborg-hjerte har. Sånn kan vi ikke holde på, sa Pål André Helland til Eurosport etter kampslutt.

På den brungrønne Nadderud-matta sendte Bohinen vertene i føringen etter en snau halvtime. 20-åringen fikk til en svak avslutning på Ronald Hernández' innlegg, men Rosenborg klarte ikke å hindre baklengs.

Reginiussen sørget for balanse i regnskapet på gjestenes første sjanse. Rosenborg-kapteinen fikk lurt seg fri i feltet og headet inn frisparket til Pål André Helland like før pause.

Ti minutter etter pause fikk Petter Northug og de øvrige fremmøtte muligens se årets mål på Nadderud etter kun tre runder. På akrobatisk vis sendte 19-åringen Brynildsen bæringene i ledelsen med et lekkert brassespark.

– Det er noe av det sykeste jeg har gjort i min karriere. Det er ikke så mye å si på det, sa målscoreren.

Trønderne fikk så se Boli øke til 3-1 på volley etter et innlegg fra Tobias Børkeeiet. Det var RBK-keeper André Hansens sjette baklengs for sesongen.

Molde-tap

I Bodø fortsatte hjemmelaget i imponerende stil i Eliteserien med 3-2-seier over Molde.

En corner og et frispark fra Amor Layouni ga to mål for Bodø/Glimt i første omgang. De gulkledde hindret Molde i å komme tilbake i kampen, og med et selvmål fra MFK-forsvarer Martin Bjørnbak så det ut til å være kjørt.

Med sju minutter igjen reduserte Ohi Omoijuanfo på straffe og tente et lite Molde-håp. Tre minutter senere assisterte samme mann til Leke James, som satte inn 2-3.

Men flere mål ble det ikke, og Bodø/Glimt innkasserte sesongens tredje seier. Med det innehar de 2-.plassen, kun bak Viking på målforskjell.

Nytt Børven-mål for Odd

Torgeir Børven synes å være ustoppelig om dagen. Spissen scoret sitt fjerde for sesongen da Odd slo Kristiansund 2-0 søndag.

Det gjorde 27-åringen idet han doblet Odd-ledelsen etter en snau time. Han er med det toppscorer i Eliteserien.

Tidligere i kampen hadde Elbasan Rashani sendt vertene i føringen. Det endte med tre nye poeng for Skien-laget, som står med sju poeng på tre kamper. Tidligere har de slått Brann hjemme og spilt uavgjort mot Rosenborg på Lerkendal.

Dermed har Dag-Eilev Fagermo og hans menn fått en glimrende start på sesongen.

Sen Haugesund-jubel

Det så ut til å bli en kjedelig 0-0-kamp mellom Ranheim og Haugesund i Trondheim, men i sluttminuttene våknet gjestene, scoret to mål og vant for første gang denne sesongen.

Først satte hjemvendte Martin Samuelsen inn 1-0 to minutter før slutt. Rett etterpå økte Ibrahima Wadji til 2-0 for gjestene.

For Ranheim fortsetter dermed nedturen. Klubben står uten poeng etter tre runder og ligger sist på tabellen.

Strand Larsen senket LSK

En tidlig scoring fra Jørgen Strand Larsen sørget for at alle poengene ble hjemme i Sarpsborg etter søndagens 1-0-seier over Lillestrøm.

Lillestrøm var fryktelig svake på bortebane i fjorårssesongen, og også i årets eliteserie har det gått trått for de gule og svarte. Strand Larsens scoring etter ti minutter var kampens eneste og sikret tre poeng for Sarpsborg.

Østfoldingene ligger dermed på 5.-plass med fem poeng på to kamper.