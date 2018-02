Hegle Svendsen: - Ja, dette var mitt siste OL

Sport

Av Egil Sæther

PYEONGCHANG: Svendsen lefler igjen med tanken om å legge opp, og han avviste kategorisk at det er aktuelt å satse i fire år til fram mot OL i Beijing.

– Dette var din siste OL-øvelse?

– Ja.

– Du er helt sikker på det?

– Det er jeg helt sikker på.

– Er det litt vemodig å tenke på?

– Ja, litt. OL er en fantastisk opplevelse å få lov til å være med på, og det er noe helt eget som idrettsutøver å få lov til være med på det. Det er selvsagt vemodig.

– Hva skal til for å overtale deg til å fortsette fram mot et nytt OL? Du er ikke gamle karen?

– Det tror jeg ikke du klarer. Jeg kjenner meg såpass godt at denne kroppen og dette hodet ikke orker fire år til.

– Er det motivasjonen som mangler?

– Det er litt begge deler. Jeg føler at jeg ikke går like fort som før på ski. Det er én ting, og så er motivasjonen bra, men ikke bra nok til fire år til.

– Er det bittert at punktumet ble som det ble?

– Nei. Selvsagt hadde jeg lyst til å avslutte enda bedre enn i dag, men samtidig tar jeg med meg tre medaljer fra dette OL. Det kan jeg være fornøyd med etter den første uka som var ganske så katastrofal. Totalt har jeg fått med meg åtte OL-medaljer. Det er ikke så verst det, sa en dempet Svendsen etter sølvet han fikk sammen med Lars Helge Birkeland, Tarjei Bø og Johannes Thingnes

Først etter sesongen tar han avgjørelsen på om han fortsetter karrieren i et år til.

Ikke sammenlignbart

Svendsen var på langt nær så knust etter dette sølvet som han var etter den gigantiske sprekken i OL i Sotsji for fire år siden. Da var han preget av stundens alvor på den siste etappen, og etter et elendig løp mistet han ledelsen og Norge endte utenfor pallen på 4.-plass.

Denne gangen var det vinden på siste stående som ble utslagsgivende. Svendsen måtte ut i strafferunde, og det var han ikke alene om på stadion i Pyeongchang.

– I Sotsji var det helt svart. Da gikk vi fra første til fjerde og havnet utenfor pallen. Det er tyngre å takle det.

Svendsen hadde ikke stafetten i Sotsji-OL i hodet underveis.

– Nei. Da handlet det bare om å kjempe inn de skuddene. Sverige er det eneste laget som ikke får strafferunde i dag, og det synes er sterkt gjort når det var så vanskelig. De fleste har jo både to og tre strafferunder.

Forbannet

Strafferunden gjorde at gullsjansen røk. Det gjorde Svendsen forbannet, men samtidig var sølvet et solid plaster på såret.

Trønderen skjøt fem blinker rett ned på liggende. På stående ble det verre.

– Da synes jeg det var veldig, veldig vanskelige forhold. Jeg kom dårlig i gang med serien med to bom og synes jeg rett og slett at det var drittvanskelig. Jeg kom aldri inn i noen god følelse, og jeg kjempet for hvert eneste skudd. Jeg klarte ikke å få ned blinkene, og det er bare å ta av seg hatten for han svensken som klarte det. Det synes jeg var godt gjort i denne vinden, og all honnør til Sverige for den prestasjonen. (NTB

Svendsens lagkamerater tilga ankermannen fort selv om gullsjansen glapp.

– Jeg sa bare til dem at jeg prøvde så godt jeg kunne. Det var i hvert fall flere enn meg som hadde trøbbel.

– Hadde du trodd at du skulle tape for Sverige i din siste OL-øvelse?

– Ja, ikke sant? Det er bare i skiskyting at slike mirakler kan skje. Det er bare å ta av seg hatten for dem, sa Svendsen.