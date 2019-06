Hegerbergs nye trener var i trøbbel for sexistisk kommentar

Det skjedde i en fransk 2.-divisjonskamp for menn, der de var trener for hvert sitt lag. Nå er Diacre landslagssjef for det franske hjemmelaget i fotball-VM.

50-årige Vasseur er den første trener i fransk toppserie for kvinner som også har vært hovedtrener i Ligue 1 for menn (Reims i 2015-16). Likevel er det episoden fra 2016 som nå trekkes fram igjen.

Det var da han trente Paris FC og Diacre trente Clermont at Vasseur blamerte seg. Han kom i krangel med en av Diacres assistenter og hånet ham for å «gjemme seg bak en kvinne». Ordet han brukte var dessuten «gonzesse», som har nedsettende valør.

Les også: «Alle ber henne holde kjeft. Men Ada burde ha et korps stående på Gardermoen når hun lander»

Det skapte såpass mye oppstyr at Frankrikes daværende likestillingsminister Pascale Boistard tvitret om det. «All min støtte til Corinne Diacre etter Jean-Luc Vasseurs kommentar. Sexisme har ingen plass i idretten. Problemet er ikke så mye ordet han brukte som holdningen om at det er skammelig å gjemme seg bak en kvinne», skrev hun.

Vasseur bedyret at han ikke mente noe vondt.

– Jeg er ekstatisk begeistret for kvinner, og særlig Corinne Diacre, både i idretten og i livet. Ikke skap kontroverser der ingen finnes, uttalte han. Likevel unngår han ikke at saken trekkes fram i hans nye jobb.

Vasseur etterfølger Reynald Pedros, som ikke fikk fortsette i Lyon tross fem titler på to sesonger. Han vil offisielt bli presentert på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.