Haugen og Haglund toneangivende da MS tok tre poeng i Stavanger

Robin Haglund Mathisen er på utlån fra nettopp Stavanger Oilers til Manglerud Star denne sesongen. Lørdag scoret han ett mål, og la opp til et annet da MS tok tre knallsterke poeng mot det som før sesongen var storfavorittene til å vinne ligagullet denne sesongen. Nå ligger Oilers fem poeng bak Manglerud Star, som nå har 11 poeng, likt med Sparta og kun to poeng bak Lillehamer på fjerdeplass.

MS, som måtte klare seg uten Jesper Öhrvall, startet kampen litt ruskete, men fant etter hvert flyten på Vestlandet og kunne fornøyd gå av isen etter første periode med 0-0.

Straffeslag til MS

Snaue sju minutter ut i den andre perioden spilte Stavanger i overtall, men det var Manglerud Star ved Tord Thoresen som gikk i angrep. MS-backen ble imidlertid stoppet på ulovlig vis av Nicolai Bryhnisveen, og det ble dømt straffeslag til MS.

Den tok Kjetil Martinsen seg av. Han var sikker, og scoret sitt andre mål på to kamper.

Haglund Mathisen med scoring mot klubben sin

Gjestene klarte å ri av perioden, og gikk inn i siste periode med en 0-1-ledelse. Tre minutter og 49 sekunder ut i den siste perioden skled Robin Haglund Mathisen inn i vertenes sone, og testa børsa fra høyre. Skuddet var godt nok til å overliste Holm i Stavanger-buret, og Haglund Mathisen, som er på utlån fra nettopp Stavanger Oilers hadde doblet ledelsen for Manglerud Star.

Foruten om scoringen hadde Sander Boroczky et skudd i metallet, men det samme hadde også Stavanger Oilers.

Stoppet 39 av 40 skudd

MS så ut til å komme fra det uten baklengs, og tre poeng, men med åtte minutter og ti sekunder igjen av tredje periode måtte til slutt Lars Haugen, som stoppet 39 av 40 skudd, kapitulere på et slagskudd fra blålinje, signert Kristian Østby.

Med såpass mye tid igjen kunne det fort ha rakna for MS, men de spilte klokt og fornuftig, og da sjansen bød seg med drøyt tre og et halvt minutt igjen, var ikke Haglund Mathisen vanskelig å be. En fantastisk vending på offensiv blålinje, sendte Stavanger-backen i feil retning, og Haglund og Pontus Finstad fikk en to-mot-én-situasjon mot Chris Rumble. Haglund Mathisen forsøkte å finne pasningen til Pontus Finstad, men traff Rumble, som to ganger forsøkte å klarere pucken, men traff Finstad begge gangene, og den andre gangen gikk den via Finstad og inn bak Henrik Holm.

Spilte med hodet

I minuttene som gjenstod fortsatte MS å spille godt, og klokt og sekundene rant av gårde for Stavanger Oilers, som egentlig aldri fikk satt inn noen ordentlig sluttoffensiv, til tross for at de tok ut keeperen og spilte seks mot fem.

Lars Haugen sto igjen som banens gigant, med en redningsprosent på 97.

Haugen var nære på å holde nullen både på torsdag, borte mot Narvik og i Stavanger lørdag kveld, men i begge tilfeller røk smultringen helt på tampen.

Likevel; det har vært en god uke for Haugen, som endelig har kommet i gang etter litt småskader samt at han har blitt far for andre gang i sesonginnledningen.

Manglerud Stars borte-turné med kamper i nord og vest ender altså med full pott.

Nå vender de snuta hjemover mot Oslo, og på torsdag venter Storhamar i Manglerudhallen.