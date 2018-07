Hauge tror norske dommere er avhengige av VAR for å få dømme mesterskap

Sport

– Jeg er nesten sikker. Uten VAR i norsk fotball vil det nok være uaktuelt å dømme i framtidige EM og VM. Da prioriteres dommere med VAR-erfaring fra sin hjemlige ligaer, sier Terje Hauge til NTB og understreker at det ikke bør sette en stopper for norsk dømming i europeiske klubbturneringer.

Ingen eliteseriedommere fikk tillit i VM i Russland. Det var første gang videoassistert dømming ble testet ut i et stort mesterskap.

Svein Oddvar Moen er eneste nordmann med VAR-erfaring etter å ha dømt U20-VM i Sør-Korea i 2017. I slutten av juni uttalte han at den erfaringen ikke var nok.

– De valgte dommere som har videodømming i ligaene de dømmer i, sa Moen til NRK midtveis i VM.

Positive dommere

Dommersjef Hauge mener at norske dommere vil være godt forberedt dersom Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball velger å satse på VAR.

– Vi er «på» hele tiden. Vi har fulgt med og deltatt på workshops i regi av FIFA og opprettet en egen prosjektgruppe. Det jobbes med det faglige hele veien. Hvor mye opptrening som kreves, hvor mange dommere vi trenger til hver kamp og andre relevante spørsmål som må på plass før en innføring av VAR, forteller den tidligere toppdommeren.

Hauge sier at samtlige norske toppdommere har stilt seg positive til videodømming. Nå tror han det i stor grad vil være et spørsmål om kostnader. Det er estimert at VAR vil koste et sted mellom 15-20 millioner kroner i året, ifølge konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

Forbundet ser problematikken

Fisketjønn er tydelig på at manglende VAR-erfaring er et viktig element i det større bildet.

– Det er absolutt en del av bildet vi må ta hensyn til, og jeg må si meg enig med Terje (Hauge). Vi så en klar tendens til at de fleste dommerne under VM kom fra ligaer som allerede praktiserer VAR.

Fisketjønn poengterer dog at kostnader ved investering og drift av VAR må dekkes av et spleiselag mellom NFF og norske toppklubber.

– Det er absolutt et viktig element. FIFA har økonomiske muskler som gjør det uproblematisk å innføre VAR. For norsk fotball vil det naturligvis bli et kostnadsspørsmål. Det er også derfor flere av toppklubbene er positive, men avventende, sier han til NTB.

