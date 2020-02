Hat trick av Booth holdt ikke. VIF vant byderbyet mot Manglerud Star

David Booths kvaliteter kjenner alle og det så ut til at han skulle vinne denne kampen for MS. Den første scoringen satte han da Manglerud spilte fem mot tre da både Andreas Stene og Kalle Ekelund satt i utvisningsboksen.

Da amerikaneren økte til 2-0 etter et kvarters spill så dette ut til å gå på skinner for Manglerud Star, som kjemper febrilsk for å erobre den siste plassen i sluttspillet.

Derfor var Jørgen Karteruds redusering bare minuttet senere viktig for VIF slik at de gikk inn til 1. pause med litt mer energi.

Og den fikk utløp i midtperioden da de scoret tre ganger på bare sju skuddforsøk. Filirp Gunnarsson og Jonas Oppøyen scoret to ganger på åtte (!) sekunder og dermed var kampen snudd.

Martin Røymark sate sen fjerde i overtall da Tord Thoresen satt til nedkjøling.

Thomas Olsen satte Vålerengas femte på straffeslag før David Booth avsluttet moroa med enda en kanon for å minne om hvem som var kampens profil. I tillegg hadde han en suser i tverrliggeren.

Jørgen Karterud ble kåret til VIFs beste spiller, mens David Booth fikk tilsvarende pris hos Manglerud Star etter sitt hat trick.

To serierunder gjenstår for begge lagene. VIF kjemper om 3. plassen, mens Manglerud Star uanset får en finale om sluttspillplassen når de møter Narvik i siste seriekamp.

KAMPFAKTA

GET-ligaen lørdag:

Manglerud Star – Vålerenga 3-5 (2-1, 0-3, 1-1)

Manglerudhallen: 833 tilskuere.

1. periode: 1-0 (7.24) David Jonathan Booth (Craig Joseph Puffer, Kjetil Martinsen), 2-0 (14.03) Booth (Corey Elkins, Puffer), 2-1 (15.06) Jørgen Kvarud Karterud (Mats Trygg, Kalle Ekelund).

2. periode: 2-2 (27.12) Filip Gunnarsson (Gustaf Berling, Karl Ove Henrik Olsen), 2-3 (27.20) Jonas Oppøyen (Thomas Olsen, Magnus Brekke Henriksen), 2-4 (37.53) Martin Røymark (Karterud, Trygg).

3. periode: 2-5 (48.27) Olsen (straffe), 3-5 (59.14) Booth (Elkins).

Utvisninger: Manglerud Star 6 x 2 min., Vålerenga 5 x 2 min.

Eliteserien ishockey menn lørdag, 43. runde:

Grüner – Frisk Asker 1-2 (1-2, 0-0, 0-0),

Stavanger – Sparta 4-5 e.str. (0-2, 2-2, 2-0, 0-0, 0-1)

Spilt 18/12: Lillehammer – Narvik 7-3.

Spilles søndag: Storhamar – Stjernen.