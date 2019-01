NTB - Espen Hartvig

Det var Norges andre finaletap i VM på to år. I 2017 vant Frankrike, også det med fordel av hjemmebane.

– Det er vondt å tape håndballkamper, men Danmark var mye bedre enn oss i dag. Vi ser slitne ut, mens de kommer på banen med en vanvittig kraft. Vi fikk litt trøbbel underveis og klarer aldri å hente oss igjen, sa Norges landslagssjef Christian Berge til TV 3 etter kampslutt.

Han berømmet samtidig de danske VM-vinnerne.

– Jeg synes Danmark er virkelig bra, og så er vi under pari. Jeg er stolt over prestasjonen fram til det her. Det synker nok inn litt etter hvert hva vi har fått til, men guttene skal få lov til å være litt skuffet nå.

Forsvarsspillet fra de norske var ikke på det nivået som er påkrevd for å vinne mesterskapsgull. Sagosen hadde det tøft han også. Etter 45 minutter sto Norges superstjerne med tre mål på ni skudd.

Det norske angrepsspillet bar preg av dårlig rytme og altfor mange svake avslutninger.

Fram til 5-6 var det jevnt i søndagens finale. Inn mot pause ble det et konstant kjør mot Norge. Danskene fikk luken de jaktet på. Det var en umulig oppgave for de norske gutta å hente inn 11-18 etter 30 minutter.

Norge bommet på sitt første forsøk i 2.-omgangen, mens Danmark klinket inn 11-19 noen sekunder etter.

Norge fikk åpningen de ønsket. Sagosen brøt seg resolutt gjennom det danske forsvaret og gjorde 1-0 det første angrepet. Men det tok ikke så veldig lang tid før Danmark skaffet seg et grep om det hele. Norge ba om timeout på 5-9 etter vel 13 minutter.

Tapte

Det var ikke den store kvelden for Torbjørn Bergerud. Han ble skiftet ut etter et snaut kvarter etter to redninger på ni skudd innenfor målrammen. Espen Christensen kom inn og klarte seg bra i starten, men Norge hadde en redningsfasit på ti prosent lavere enn Danmark i førsteomgangen.

De kroatiske dommerne Boris Milosevic og Matija Gubica gjorde som mange før dem og ga vertsnasjonen noen prosent i bonus i medaljekamper.

Viktig

Danskenes målvakt Niklas Landin startet i sirup, men han vokste. Han reddet to ganger i perioden der vertene stakk unna til 10-6 i 1.-omgangen. Landin vant til slutt keeperkampen i utklassingsstil.

Danskene hadde en voldsom støtte fra tribunene der det var 15.000 tilskuere. Det norske laget ble møtt med en burop-bølge selv de heftigste Balkan-landene ville vært stolt over.

Danmark gikk gjennom VM med bare seirer som eneste lag og slo Norge klart to ganger. De vant ni kamper på 18 dager og sikret landets første VM-tittel i det fjerde finaleforsøket.

Fordel

Sølvet gjør at Norge er sikret å bli seedet i OL-kvalifiseringen som spilles i april 2020.

Vinneren av neste års EM går også direkte til OL. Så det norske laget har en mulighet til i mesterskap til å sikre plass i Tokyo-lekene. Skulle Danmark bli europamester om et år, vil finaletaperen der også rykke rett inn i OL-turneringen.

Det er allerede klart at Norge, Danmark og Sverige møtes i en eventuell hovedrunde i EM. Bare to går videre til semifinalen fra det som ser ut til å bli en beinhard pulje i Malmö.