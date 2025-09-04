Haalands straffespark ga 1-0 over Finland – Norges sjuende strake seier

Erling Braut Haaland jubler etter å ha scoret Norges ledermål mot Finland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det var landslagets sjuende strake seier. Høsten som forhåpentlig skal bryte 25 års sluttspilltørke, har dermed allerede gitt den lengste seiersrekken i dette århundret.

Rekorden er bare to kamper unna. Den ble satt i 1999, da Nils Johan Sembs lag vant ni kamper på rad og kvalifiserte seg til Norges forrige sluttspill.

Ståle Solbakken lot flere av sine mest betrodde menn nøye seg med en omgang fem dager før Moldova kommer til Ullevaal i kamp om VM-kvalifiseringspoeng.

– Vi fikk ut det vi håpet på. Det var en OK første omgang, med fikse kombinasjoner og akseptabelt tempo, selv om dødballene var svake. Alle kom seg gjennom, og alle som spilte hadde godt av det, sa Solbakken på pressekonferansen.

Martin Ødegaard spilte en omgang mot Finland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ikke det lureste

Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge spilte første omgang, Alexander Sørloth den andre. Antonio Nusa ble sittende på benken.

– Nusa hadde ikke behov for å spille. Han er veldig fin i kroppen og har spilt alt han skal i preseason. Vi hadde en god prat og ble enig om det, sa Solbakken og la ikke skjul på at Nusa skal starte tirsdag.

Ødegaard viste at han er restituert etter skulderskaden, mens Haaland med sitt vinnermål sørget for at scoringssnittet på landslaget fortsatt er hårfint under 1,00.

Sørloth var i sluttminuttene involvert i en episode som kunne fått alvorlige konsekvenser. Han ble irritert da Adam Marhiev dro ham i buksa etter å ha blitt passert, og han slo ut med armen. Finnen overspilte og ble liggende, og etter VAR-sjekk slapp Sørloth med gult kort.

– Jeg tror det kokte litt i pæra hans. Han følte vel ikke at spillet gikk helt perfekt, og han fikk en del juling, men det må han tåle. Det er ikke det lureste jeg har sett på en norsk fotballbane i en privatkamp, og det tror jeg han skjønner, sa Solbakken.

Forsvarskamp

Et B-preget finsk lag, med bare tre mann igjen fra startelleveren som slo Polen i juni, spilte en ren forsvarskamp på Ullevaal. Finnene spiller borte mot Polen allerede søndag, to dager før Norge møter Moldova.

– Kampen ble avtalt før jeg ble ansatt, men jeg brukte den som en anledning til å se nye spillere. Jeg er ganske fornøyd med mye av det jeg så fra de unge og nye spillerne, selv om Norge ga oss problemer, sa Finlands landslagssjef Jacob Friis.

Finnene gikk ut svært defensivt, og Norge satte umiddelbart gjestenes mål under trykk. Sjansene lot ikke vente på seg. Andreas Schjelderup skjøt rett utenfor lengste stolpe fra god posisjon, og Felix Horn Myhre styrte ballen utenfor etter et dribleshow av Oscar Bobb og et hardt innlegg fra Schjelderup, alt før det var spilt fem minutter.

Norge spilte seg ofte elegant gjennom det høye finske presset og skapte trykk ved hjelp av helhjertede løp og gode pasningsvalg.

Schjelderup var mye involvert på venstresiden, og etter et kvarter spilte han fint vegg med Myhre og ble felt av Topi Keskinen i feltet. Haaland sendte keeper og ballen til hvert sitt hjørne og jublet i sin 44. landskamp for det 43. målet.

Norge fortsatte å dominere fullstendig. Myhre og Schjelderup hadde farlige avslutninger før Julian Ryerson i det 33. minutt viste fram skuddfoten fra hjørnet av 16-meteren og tvang keeper Viljami Sinisalo til en god redning.

Norsk dominans

Finland hadde ikke skyggen av en sjanse, men greide i slutten av omgangen å sy sammen sine første lovende angrep. På ett av dem ble ballen fra kort hold vippet opp i Ryersons arm, som var ganske tett inntil kroppen. Verken dommeren eller VAR-rommet syntes det var noe å straffe.

Ved pause gjorde Norge fire bytter og Finland tre. Norge fortsatte å dominere, men det var betydelig lenger mellom sjansene.

– 2. omgang var litt dårligere. Det var bytter i begge lag, og det ble litt mer treningskamp. Det var dårligere rytme, sa Solbakken.

Etter 56 minutter fikk Finland sin første avslutning på mål, da Keskinen skjøt fra 20 meter rett på Egil Selvik.

Ti minutter senere satte Sørloth ballen i mål, men han var klart offside på framspillet fra innbytter Aron Dønnum.

Rett før slutt fikk Kristoffer Ajer en smell i en luftduell i Finlands felt, men ellers så alle de norske ut til å ta seg helskinnet gjennom kampen. Det ble ingen norsk festforestilling på Ullevaal torsdag, men det viktigste var forberedelsene til tirsdag.

Erling Braut Haaland scorer på straffespark mot Finland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB