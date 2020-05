Haaland snytt for straffe, ut med skade da Borussia Dortmund tapte toppkampen 0-1

I det 58. minutt kom nordmannen til skudd da Thorgan Hazard fant ham inne i feltet. Jérôme Boateng hadde vært tett på nordmannen i de fleste situasjoner, men han snublet og falt, og Haaland fikk god tid til å sikte. Skuddet hadde retning mot hjørnet, men traff armen til Boateng og gikk utenfor.

VAR ble aldri koblet inn, og Borussia Dortmund måtte nøye seg med hjørnespark.

For annen kamp på rad forble Haaland målløs. I det 72. minutt ble han byttet ut og haltet kraftig da han gikk av banen. Ifølge bilder vist av Viasat fikk han en liten vridning i kneet da dommeren rygget inn i ham i det 69. minutt. Resten av kampen så han fra sidelinjen påført munnbind.

Både Haaland og Bayern München-spiss Robert Lewandowski sto før tirsdagens oppgjør med 41 mål på 35 klubbkamper denne sesongen. Det som skulle være en duell mellom to av Europas heteste målscorere ble i stedet avgjort av en midtbanespiller.

Kimmich avgjorde

En frekk lobb fra Joshua Kimmich i det 43. minutt ga Bayern München ledelsen, og flere mål ble det ikke. Borteseieren var for så vidt fortjent. Gjestene kom sterkt etter en god åpning av hjemmelaget og var alt i alt det beste laget.

Etter småspill av Bayern utenfor 16-meteren fikk Kimmich sjansen til skudd fra 18 meter og valgte å vippe ballen i en bue over keeper Roman Bürki. Sveitseren flyttet beina raskt, hoppet opp og fikk hånden på ballen, men greide ikke å holde den ute.

Det ble kampens eneste mål, men begge lag hadde gode sjanser. Manuel Neuer holdt buret rent i sin 400. bundesligakamp, men viste klasse på et bananskudd fra Mahmoud Dahoud i det 80. minutt.

Lewandowski, som hadde scoret 12 ganger i sine seks siste kamper mot gamleklubben, kom ikke nærmere enn et stolpeskudd i det 83. minutt. På overtid ble trolig også han snytt for straffespark i en duell med Manuel Akanji.

Redning på strek

Borussia Dortmund innledet oppgjøret best, og allerede etter 30 sekunder måtte Boateng redde et skudd fra Haaland på streken. Julian Brandt spilte fram Hazard etter at Haaland vant i lufta. Neuer rykket utenfor feltet og klarerte, men rett til Haaland. Han skjøt mellom beina på keeperen, men på streken sto Boateng og ryddet opp.

Haaland var stadig frampå, men Bayern-spillerne ofret seg og gjorde det vanskelig for ham. I det 10. minutt fant Hazard jærbuen inne foran mål, men Haaland var litt i ubalanse da han avsluttet, og Boateng blokkerte.

Bayern kom til sin første store sjanse i det 19. minutt, da Serge Gnabry etter flott forspill av Kingsley Coman skjøt forbi Bürki. Lukasz Piszczek dukket opp på streken og berget hjemmelaget.

Haaland var stadig frampå og prøvde seg med avslutninger, men enten traff han ikke ordentlig eller så var det en Bayern-spiller i veien.

I den 19. kampen i 1. Bundesliga etter viruspausen kom den 11. borteseieren. Bare tre kamper har endt med tre poeng til hjemmelaget, deriblant en hver for Borussia Dortmund og Bayern München.

