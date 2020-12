Haaland på toppen av VG-liste som Norges største idrettsstjerne

Haaland følger med det i fotsporene til blant andre Karsten Warholm, Marit Bjørgen, Magnus Carlsen, Petter Northug, Alexander Dale Oen og Thor Hushovd.

– Det er stort. Det er mange gode idrettsutøvere, og det er stort å bli kåret til den beste i 2020. Det er gratis motivasjon til å bli enda bedre neste år, sier Haaland.

Om Haaland skriver juryen følgende:

– Det er nesten umulig å fatte at Norge har en så ettertraktet og god fotballspiller. Statistikken er så vanvittig at han sammenlignes med de aller største måljegerne, som Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski. Kom til Dortmund i januar og tok Europas største hjemmepublikum med storm fra første stund.

33 mål

Han noterte seg for 33 mål og seks målgivende pasninger på 32 kamper for Dortmund i 2020, samt seks mål og en målgivende pasning på fem kamper for Norge.

– Hadde mer enn ett målpoeng i snitt per kamp i vårsesongen, og det har bare fortsatt i 2020/21. Kåret til Golden Boy, som Europas beste fotballspiller under 21 år. I starten av desember verdsatt til 1,68 milliarder kroner, fortsetter juryen.

Haaland var også toppscorer i mesterligaen etter gruppespillet med seks mål på fire kamper før skaden i desember.

Golfkomet nummer to

Viktor Hovland er nummer to etter at han vant to turneringer på PGA-touren i 2020. Marte Olsbu Røiseland, som tok sju medaljer – fem gull – under VM i februar, er nummer tre.

Resten av topp 10:

4) Magnus Carlsen, 5) Karsten Warholm, 6) Johannes Thingnes Bø, 7) Casper Ruud, 8) Therese Johaug, 9) Jakob Ingebrigtsen, 10) Jarl Magnus Riiber.

Martin Ødegaard havner utenfor topp ti med sin ellevteplass.

