Haaland-jubel blant norske Dortmund-supportere: – Går inn i spissrollen vi har manglet

Av Ragna Kristine Sandholt, NTB

– Min oppfatning er at folk er veldig fornøyd. Det er stor stas at det endelig kommer en nordmann. Han blir nå den fjerde nordmannen som har spilt for klubben. Det er jo ikke til å legge skjul på at dette er utrolig kult. Det er godt endelig å få en nordmann igjen, sier medieansvarlig Marcus Jenssen Olsen i den norske supporterklubben til NTB.

Søndag ble det klart at 19 år gamle Erling Braut Haaland fra Jæren melder overgang fra østerrikske Salzburg til den tyske storklubben Borussia Dortmund. Han blir med det den første nordmannen som spiller for klubben siden 2005.

– Det er en utrolig artig overgang med tanke på at han er en så ung og lovende spiller. Det at han er norsk er jo ekstra stas. Han er en spiss som passer klubben perfekt, sier Olsen.

Tidligere har André Bergdølmo, Jan Derek Sørensen og Steinar Pedersen spilt for gultrøyene.

Les også: Derfor valgte Haaland tysk fotball

Fikk spissen de manglet

Laget har slitt med å fylle tomrommet etter at Pierre-Emerick Aubameyang forlot klubben i januar 2018. Paco Alcácer bøttet riktignok inn mål forrige sesong, men spanjolen har slitt med skader i inneværende sesong.

– Vi har fått inn en veldig god spiller som går inn i den spissrollen vi har manglet. Vi har hatt en spiss (Paco) som har vært skadd hele sesongen, så at Haaland kommer inn nå, er en perfekt kombinasjon, mener Olsen.

Olsen er spesielt fornøyd med den antatte prislappen for nordmannens tjenester. Ifølge tyske aviser hadde Haaland en utkjøpsklausul på vel 200 millioner kroner. Det er omtrent en tredel av hva markedsverdien hans er ifølge fotballkjennere.

– Vi har fått i stand en avtale hvor økonomien ikke har gått i taket. Og vi fikk utkjøpsklausulen på Haaland som Manchester United ikke klarte, uttaler han.

Håper på økt interesse

Den norske supporterklubben har i dag 150 medlemmer, mens snaut 600 personer er medlem av Facebook-gruppen deres. Supporterklubben tror at Haaland-overgangen fører til økt interesse for tysk fotball i Norge.

– Jeg kan se for meg at interessen kommer til å øke betraktelig av den grunn. Spesielt det at Dortmund nå får mer tilhørighet i Norge, sier han.

Dortmund ligger på 4.-plass i tysk Bundesliga etter halvspilt sesong. Lagets første kamp etter vinterpausen er borte mot Augsburg lørdag 18. januar. Uken etter kommer Köln på besøk.