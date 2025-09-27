Haaland ble historisk – forbi Solskjær

Erling Braut Haaland ( i blått) scorer sitt første og Manchester Citys fjerde mål i kampen mot Burnley og sletter gammel Solskjær-rekord. Foto: Hannah McKay/Reuters/NTB

Mål nummer 92 kom mot Burnley da Manchester City-spissen satte inn 4-1-målet på tampen.

Bare sekunder senere på overtid utnyttet Haaland en tabbe i Burnley-forsvaret. Han plukket opp ballen, og alene med keeper gjorde han ingen feil.

Jærbuen har brukt 103 kamper på å score de 93 målene. Solskjær på sin side brukte 235 kamper på å nå 91 mål.

5-1-målet var det siste som skjedde, og Haaland kunne avslutte kampen med å stå side om side og holde rundt lagkamerat Oscar Bobb.

To selvmål

Burnley-stopper Maxime Estève scoret to selvmål i kampen og ble den sjette spilleren i Premier League-historien til å gjøre nettopp det. Matheus Nunes scoret også for Manchester City.

Jaidon Anthony scoret utligningsmålet for Burnley.

Liverpools første tap

Eddie Nketiah ble den store helten for Crystal Palace langt ute i overtiden mot Liverpool. De rødkledde endte sin rekke på fem strake seirer.

Nketiah plukket opp ballen på bakre stolpe og hamret inn 2-1-målet. En VAR-sjekk måtte til, men den gikk i favør hjemmelaget.

Crystal Palace er nå det eneste laget uten tap i Premier League.

Ismaïla Sarr sørget for Palace-ledelse etter åtte minutter. Liverpool så ikke ut som seg selv og måtte vente på utligningen. Federico Chiesa satte inn 1-1 tre minutter før full tid.

Palace-seieren sørget for at London-laget klatret opp til 2.-plass, tre poeng bak Liverpool.