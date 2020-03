Gutta kan trene, jentene avventer

Av Stian Johnsen

Tirsdag morgen kom beskjeden til klubbene i Eliteserien og 1. divisjon om at de får vende tilbake til treningsfeltene og trene organisert fra og med 1. april.

Norsk Toppfotball (NTF) tok beslutningen mandag kveld etter å ha gått lei av å vente på en avklaring fra helsemyndighetene, skriver VG.

Vedtaket innebærer fortsatt at klubbene følger myndighetenes råd om uteaktivitet. Spillerne kan trene i små grupper på opp til fem personer så lenge alle holder én meters avstand til hverandre.

Sitter på gjerdet

Hos Toppfotball Kvinner, som organiserer Toppserien og 1. divisjon, venter man fortsatt på en avklaring fra myndighetene om hva som er lov og ikke. Flere klubber sitter med stengte baner, og spillerne må fortsatt trene individuelt på hjemmebane.

– Vi har ventet på rådene fra helsemyndighetene som vi skulle få via fotballforbundet. Vi har fortsatt ikke fått noen avklaring, men vi venter inntil videre. Vi er nødt til å forholde oss til myndighetenes bestemmelser, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner til NTB.

Hun forteller at man «bare sitter og tripper» i påvente av klare retningslinjer. Spillerne ønsker å trene så snart som mulig.

– Alle er fortvilet og i villrede. Det kommer råd den ene dagen, og så kommer det kontrabeskjed den neste. Det er en helt spesiell situasjon. Spillerne våre er helt avhengige av å kunne utøve sin profesjon, sier Jørgensen.

Usikkerhet

Toppfotball Kvinner-sjefen sier at spillere har opplevd å bli jaget vekk fra lokale baner de siste ukene selv om de har trent uten noen andre i nærheten.

– Vi snakker om toppidrettsutøvere, som blir jaget vekk selv om de er helt alene. Det er en situasjon som det er umulig å forholde seg til. Vi må få klare råd så raskt som mulig om hva som er lov.

Beskjeden fra Jørgensen er den samme som den idrettspresident Berit Kjøll har sendt til helsedirektør Bjørn Guldvog.

– I dag er det betydelig usikkerhet blant våre forbund og medlemmer vedrørende hva som er lov og hva som ikke er lov etter vedtaket. Usikkerheten knyttet til forståelsen av vedtaket innebærer økt risiko for ulik praksis i forskjellige kommuner og forskjellige idretter, og vi opplever også svært ulik adgang til å drive idrett, skriver Kjøll.

Tok tid

Forbudet mot organisert trening ble innført for om lag to uker siden på grunn av spredningen av koronaviruset. Også NTF ønsket i utgangspunktet å vente på presiseringer fra helsemyndighetene før de gjorde endringer i treningspraksisen. Men ettersom det dro ut i tid, velger de å åpne opp for trening i mindre grupper fra onsdag.

– Det er både vår skyld og ikke vår skyld at det har tatt lang tid. Når det har dratt ut så langt i tid, så sier vi at vi følger det som gjelder i dag. Så kan man diskutere om det burde skjedd fortere, men nå er det historie, sier styreleder Cato Haug i NTF til VG.

Fagermo fornøyd

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo ønsker NTF-vedtaket velkommen.

– Jeg synes det er veldig positivt. Samtidig har jeg full forståelse for den «lockdownen» som er gjort i samfunnet. Det ser ut som den virker positivt. Jeg forstår at landets øverste myndigheter må bestemme når det kommer en pandemi, og vi følger de reglene som kommer, sier han til NTB.