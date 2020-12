Gulbrandsen yppet seg før PSGs målshow – Neymar glitret med hattrick

Tre mål fra Neymar og to fra Kylian Mbappé sikret PSG seieren som gjorde laget til gruppevinner foran tyske Leipzig. De to går videre til cupspillet, mens Manchester United må nøye seg med spill i europaligaen.

Oppgjøret i Paris skulle opprinnelig ha vært spilt tirsdag kveld, men ble da avbrutt i det 14. minutt. De tyrkiske gjestene forlot banen i protest mot det de mente var rasistiske uttalelser fra fjerdedommeren i retning Basaksehirs assistenttrener Pierre Webo.

Markering

Dagen derpå ble resten av kampen spilt ferdig med et helt nytt dommerteam. I forkant stilte spillerne seg rundt midtsirkelen og satte seg deretter på kne for markere motstand mot rasisme. De nye kamplederene gjorde det samme.

Da spillet kom i gang, var det bortelagets norske spiss som markerte seg først ved sende av gårde to kjappe skremmeskudd. Først ble Fredrik Gulbrandsen spilt gjennom PSGs trebackslinje, men avslutningen kom for tett på Keylor Navas.

Like etter var vertenes keeper ordentlig forbannet da Gulbrandsen igjen fikk lov til å prøve seg foran mål. Men derfra og ut ble det hele en lek for hjemmelaget.

Årets første

Neymar curlet inn 1-0 i det 21. minutt, og brasilianeren fulgte opp med et lavt skud et kvarter senere. Kort tid før pause økte Kylian Mbappé til 3-0 fra straffemerket. Det var franskmannens første mål i europacupen siden desember i fjor.

Fem minutter etter sidebyttet fullførte Neymar hattricket med nok et briljant skudd. Etter litt over en time fikk Mbappé også en pinne til i målprotokollen. Mellom de to scoringene hadde Mehmet Topal redusert for Basaksehir.

Gulbrandsen ble tatt av banen ti minutter før slutt.