Grüners poengkonge klar for Manglerud Star

Jesper Örhvall kom fra college-hockey i USA til Grüner forrige sesong, og ble sentrumklubbens poengkonge på første forsøk.

Totalt ble det 32 poeng (13+19) på 42 kamper på den skøytesterke løperen. Det er gode tall på et lag som havnet desidert sist.Til sammenligning hadde Manglerud Stars poengkonge forrige sesong, Kjetil Martinsen, 31 poeng (13+18) på på 45 kamper.

Nå ser Öhrvall fram mot nye utfordringer, og forhåpentligvis en høyere tabellplassering i drabantbyen. Kanskje også et lite sluttspillseventyr?

– Jeg forventer meg en bra sesong fra oss i Manglerud og jeg ser frem mot å representere et lag som jeg ser kan gå langt i et sluttspill. Selvfølgelig er oppladningen til sesongen litt annerledes med tanke på covid-19, men jeg lengter etter at sesongen drar i gang og jeg får ta på meg den gule og grønne drakten. Jeg gleder meg veldig mye til å være en del av Mangleruds organisasjon, sier svensken til Manglerud Stars hjemmeside.

Håpet fra både klubb og spiller er naturligvis at han kan holde oppe poengproduksjonen, og kanskje plusse på enda noen flere sammen med nye lagkamerater. Det faktum at han har gjort unna én sesong i ligaen mener han vil hjelpe.

– Jeg tar med meg veldig mye fra mitt første år i Norge. Første året i en liga er alltid litt spesielt, mye spenning men også mange usikkerheter. Det kjennes som en stor fordel for meg å komme tilbake nå til andre sesongen i ligaen og vite hva som gjelder både på og utenfor isen. Jeg tror virkelig mine lærdommer fra første året kan gjøre at jeg løfter mitt spill ytterligere et nivå, sier han videre til mshockeyelite.no, og legger til noen ord om seg selv som spiller:

– Jeg ser på meg selv som en offensiv spiller som bygger sitt spill på fart og teknikk. Jeg trives med mye puckkontakt og gjør alt for å hjelpe laget å vinne kamper.

Öhrvalls første mulighet til å vise seg fram for sitt nye publikum kommer i første treningskamp mot Vålerenga 20. august, i Manglerudhallen.

Første seriekamp spilles mot samme motstander, i samme hall, 3. oktober.