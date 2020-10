Grüner tok sine første bortepoeng siden opprykket, i ellevemålsdrama mot MS

MANGLERUD ISHALL (Dagsavisen): Torsdagens kamp mellom Manglerud Star og Grüner hadde mer eller mindre alt. To spillere ble sendt i dusjen (Tobias Skuterid, Grüner og Didrik Nøkleby Svendsen, MS), og Robin Olsen-Syversen måtte forlate banen med scoring. Og vi fikk se alle mulige slags overtallssituasjoner etter at Manglerud Star totalt endte på 67 utvisningminutter, og Grüner fikk 37. Vi fikk se fire mot tre, fem mot fire og fem mot tre begge veier, og i en liten periode spilte faktisk Grüner noe så sjeldent som seks mot tre. MS endte (inkluderts personlige straffer) med hele 67 (!) utvisningsminutter, mens Grüner hadde 37.

Utenom dette avgjorde MS egentlig kampen to ganger, men på mirakuløst vis slo Grüner tilbake begge gangene, og fikk med seg sine første bortepoeng etter å ha gått hele forrige sesong uten et eneste poeng på borteis.

Komfortabelt

Manglerud Star så imidlertid ut til å ha full kontroll på kampen da Robin Haglund scoret sitt første i MS-drakt tidlig i andre periode. Da hadde allerede Joachim Lunde Hermansen og forrige sesongs poengkonge i Grüner, Jesper Öhrvall scoret hvert sitt i første periode, og MS ledet 3-0. Men gjestene fra Grüner skulle vise seg å bli seie å riste av seg denne torsdagen.

For kun ett minutt og 25 sekunder seinere var sesongens første Grüner-mål et faktum, da Christoffer Larssen Berger stjal pucken etter en stygg feil av Mats Trygg, og satt den bak Lars Haugen. Drøye tre minutter seinere var én av Grüners leiesoldater fra AIK, Carl Wassenius, på farten og sørget for nok en redusering med sitt første Grüner-mål.

I en svært innholdsrik andre periode svarte MS kun tre minutter og elleve sekunder senere ved Håkon Nilsen. MS var foran med to mål - i 42 sekunder. Da satt Sean-Michel Sunnqvist inn 4-3, et resultat som sto seg til andre pause.

Avgjorde kampen for andre gang - trodde vi

Grüner var med i det kampen entret sine siste 20 minutter, men da Emil Frøshaug dunket pucken i mål tre minutter og fem sekunder før tredje periode var slutt så kampen ferdig ut - nok en gang. Men den gang ei. 45 sekunder senere lå pucken bak MS-keeper Lars Haugen nok en gang. Denne gang var det kanskje Grüners bestemann, Trym Auren som var sist på pucken.

Tida var imdilertid i ferd med å løpe fra Grüner, og det så ut som det kom til å ende slik det gjorde så mange ganger forrige sesong - med et hederlig tap.

Men nei. 57 sekunder før slutt kastet Grüner-kaptein Håvard Steen pucken på mål fra veldig skrått hold ute til høyre. Haugen reddet grei med sitt høyre skinn, men ble sittende i samme posisjon i høyre side av mål, selv om pucken forsvant ut til venstre. Der landet den på bladet til Wassenius som kunne legge pucken i nærmest tomt mål, mens Haugen nærmest sto fryst fast i isen.

Manglerud Stars sisteskanse måtte etter hvert bort til legen for å få noen ord, men fullførte så kampen.

Alle var misfornøyd

5-5 var likevel et faktum, og kampen gikk til forlengning. Der var MS, som hadde ledet stort sett hele kampen, vassest og til slutt var det Håkon Nilsen som fikk æren av å avgjøre kampen, i overtfall fire mot tre.

Utvisningen til Grüner var av den ergeliste sorten i tillegg, for mange spillere på isen. Noe Morten Elverud var svært uening i at det faktisk var. Både da dommeren blåste, men også etter kampen.

Dermed var det egentlig en ganske sørgelig stemning i begge garderobene i Manglerudhallen etter kampslutt. MS følte at de hadde kastet bort ett poeng, mens Grüner bar bitre for å ha tapt kampen, og for måten det skjedde på.

Grüner-trener Morten Elverud var likevel godt fornøyd med mye.

- Vi skulle gjerne ha vunnet kampen til slutt, men jeg er veldig stolt av gutta i dag. Måten de tar til seg det vi prater om i pausene og klarer å henge med hele kampen. Bortsett fra starten; der jeg syns vi er skikkelig dårlige, så spiller vi en ganske god kamp. Vi kommer tilbake, vi scorer fem mål, og vi får med oss poeng på bortebane. Vi tar med oss det vi, sier Elverud til Dagsavisen etter kampen.

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Grüner 6-5 e.f. (2-0, 2-3, 1-2, 1-0)

Mål:

1. periode: 1-0 (2.42) Joachim L. Hermansen (Ole Julian Bjørgvik Holm, Joachim E. Hermansen), 2-0 (13.18) Jesper Öhrvall (Mats Trygg, Håkon Nilsen).

2. periode: 3-0 (24.40) Robin Haglund (Tord Ulbrandt Thoresen, Mats Henriksen), 3-1 (26.05) Christoffer Larssen Berger (Carl Axel Troed Wassenius), 3-2 (30) Wassenius (Joachim Sommer Nielsen, Robin Olsen-Syversen), 4-2 (33.11) Nilsen (Trygg, Öhrvall), 4-3 (33.53) Sean-Michel Sunnqvist (Nielsen, Olsen-Syversen).

3. periode: 5-3 (56.55) Emil Frøshaug (Holm, Haglund), 5-4 (57.35) Trym Auren (Sunnqvist), 5-5 (59.03) Wassenius (Håvard Ingerød Steen, Sunnqvist).

Forlengning: 6-5 (62.44) Nilsen (Trygg, Öhrvall).

Utvisninger: Manglerud Star 9 x 2 min., 2 x 10 min. og 1 x 25 min., Grüner 6 x 2 min., 1 x 10 min. og 1 x 25 min.