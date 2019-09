Grorud økte ledelsen tross poengtap

TRASOP: For Oppsal var poenget livsviktig i deres desperate kamp for å overleve. For femte gang spilte de uavgjort hjemme i år (vårsesongen ble spilt på Ekeberg), og poenget mot serielederen var om ikke annet en mental opptur.

Oppsal viste igjen at de kan ta poeng fra de beste.

Sander Birkeland sørget for poenget da han utlignet på straffespark tolv minutter før slutt.

Før det hadde Thierry Dabove på elegant vis gitt Grorud ledelsen tidlig i 2. omgang og da trodde mange at det var noe som løsnet og at borteseiere kunne bli klar.

Men vi så jo tendensen i 1. omgang. Grorud hadde ballen og styrte spillet, men pasningene gikk for sakte og Oppsal klarte enkelt å demme opp med sitt lave press. Å score mot etablert forsvar er vrient i fotball, og Grorud fikk bekreftelsen.

For de aller fleste forsøkene stoppet opp da Grorud kom til Oppsals 16-meter. Nykommer Oscar Aga ble prøvd helt på topp, men han fikk aldri de åpnende pasningene.

Før pause var det faktisk Oppsal som hadde den største sjansen da Sebastian Jensen kom alene med keeper etter en hurtig kontring.

Og laget var giftige etter pause også. Innbytter Mats Brændvang kunne sørget for tre Oppsal-poeng, men satte ballen over åpent mål på overtid. Da hadde han blitt byttet inn få minutter tidligere.

For Grorud ble det andre 1-1 kamp på rad, men likevel har de fire poengs ledelse ned til Kjelsås på plassen bak. Hvis Åsane og Fram vinner sine kamper i denne runden, kan også de melde seg på i opprykkskampen. De ligger nå fem poeng bak Kjelsås.

Vinneren går rett opp i 1. divisjon, mens toerlaget skal ut i kvalifisering.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 2 lørdag:

Oppsal - Grorud 1-1 (0-0)

Trasop kunstgress: 110 tilskuere.

Mål: 0-1 Thierry Dabove (49), 1-1 Sander Birkeland (straffe 78).

Dommer: Robert Eggen, Trønder-Lyn.

Gule kort: Thomas Eeg Kongerud, Jørgen Solvang Nilsen, Oppsal, Geirald Meyer, Preben Mankowitz, Faysal Ahmed, Grorud.

Øvrige kamper lørdag: Kjelsås - Asker 1-2, Florø - Bærum 3-3.

Spilles søndag: Mjølner - Alta, Sotra - Fram, Elverum - Senja. Mandag: Åsane - Odd 2. lag.