KOMMENTAR

Fotballen i Oslo er primært breddefotball. Men det er noen få lag som kan løfte seg opp på nivået der Skeid og KFUM Oslo er nå: I 1. divisjon, eller OBOS-ligaen som det heter offisielt.

Lørdag er det seriestart i 2. divisjon og de tre Oslo-lagene er samlet i samme avdeling: Kjelsås, Grorud og nyopprykkede Oppsal. De to førstnevnte kan kjempe om opprykk. Oppsal må først og fremst redde plassen og stabilisere seg i divisjonen. Det vil de klare.

Oslolagene har vært heldige og kommet i avdelingen som ikke inneholder «pengelagene», storsatsende Fredrikstad, Arendal, Hødd og Egersund. Det er Åsane og kanskje Elverum som blir favorittene i Oslo-avdelingen med utropstegn ved Asker som bygger et helt nytt lag.

I fjor kjempet Grorud om opprykk til nest siste serierunde, men tapte det avgjørende slaget mot Raufoss, som vant avdelingen. Også Fredrikstad gikk foran og kapret kvalifiseringsplassen, som de tapte mot KFUM. Grorud prøver igjen, og fikk bekreftet i fjor at de var bedre enn hva de kanskje trodde sjøl.

Eirik Kjønø ble kåret til årets unge trener i norsk fotball. Nå har de fått noen tilskudd fra Vålerenga, men har også mistet noen nøkkelspillere gjennom en varierende vinter.

Ettersom Vålerenga 2 rykket ned til 3. divisjon i fjor, er det spillere derfra som vil vise seg fram på høyere nivå. Oliver Valaker Edvardsen og Thomas Elsebutangen har kommet derfra. Men det unge backtalentet Benjamin Gleditsch gikk til HamKam for få uker siden og fjorårets lån fra Strømsgodset, Magnus Lankhof Dahlby, fikk en kneskade som ødela 2019-sesongen. Spennende Anas Farah Ali er kommet fra Fredrikstad på lån via et treningsopphold Antwerpen og Kevin Mankowitz er tilbake fra Skeid, der han hadde store skadeproblemer i fjor. Grorud har ikke overbevist i treningskampene. Men det er nå det begynner ...

Kjelsås har en imponerende kontinuitet der trener Eivind Kampen leder et lag få regner med, men som altså spiller på dette nivået attende sesongen på rad. Laget har igjen levert spillere til høyere nivå, men har fått tilbake Akinbola Akinyemi fra Sandnes Ulf og også fått Mohammed Jatta, som var nær kontrakt med KFUM. Men viktigst er det at nøkkelspillere som Jesper Solli, Magnus Aasarød og Walid Idrissi nå kan gripe sjansen og ta neste steg. Idrissi leverte 15 scoringer i fjor.

Oppsal? Vant sin 3. divisjonsavdeling i fjor og det er fortsatt Gisle Olsen som trener laget som var på dette nivået sist i 2016. Men 2. divisjon er hevet noen hakk siden den gang. Spissen Lasse Bransdal må levere også her, han sto for 21 scoringer i fjor og har vært interessant for andre klubber. Spissmakker Kristian Bjørseth scoret 13 ganger og disse to må lykkes i år også.

Oppsal har levert keepere på nasjonalt toppnivå. Trenerens sønner er to av dem. Jacob Faye Lund har spilt for Lillestrøm, er tilbake etter et hvileår i fjor, mens lillebror Julian nå er Rosenborgs eiendom, men utlånt til Mjøndalen. Der finner vi også Mathias Eriksen Ranmark, utlånt fra Molde, men altså opprinnelig fra Oppsal. Men dette hjelper jo ikke Oppsal i år. Men redde plassen gjør de keeperne som er der.

Største utfordrer i Stor-Oslo er Asker der trener Kevin Nicol har fått inn ti nye spillere, blant dem Kim Andre Madsen (seriemester med Strømsgodset), Fitim Kastrati og Lars Fure. I tillegg har Asker en sterk tilvekst fra egne rekker. Nabo Bærum, med Jan Derek Sørensen som trener, vil slite.

Men favoritten? Åsane kommer ned fra 1. divisjon etter at de tapte kvalifiseringen mot KFUM i fjor høst. Profilene Mons Ivar Mjelde (trener) og Erik Huseklepp er borte, men dette er en klubb med ressurser som skal være i divisjonen over og som har gått gode lokale forsterkninger, pluss lovende Henrik Udahl fra Vålerenga via Fana. Elverum og Alta er også lag som har pendlet mellom divisjonene, men begge lag er svekket etter at toppscorerne har forsvunnet. Florø rykket også ned, men har byttet ut nesten hele stallen, blant annet med mange nye juniorer som vil bygge opp et nytt lag.

Grorud feiret sine 100 første år i fjor, i år får de ny hall og klubbhus og skal de noen gang rykke opp, er anledningen der nå. Utfordringen er å vekke folk i Groruddalen som kan gi bedre støtte under kampene. For der har det vært glissent. De starter med bortekamp mot Sotra lørdag, men 2. påskedag kommer Alta til årets første hjemmekamp. Seks poeng etter de to kampene? Da kan våren komme til Grorud.

Slik rangere vi lagene i 2. divisjon, avdeling 2:

1. Åsane

2. Kjelsås

3. Grorud

4. Elverum

5. Asker

6. Alta

7. Florø

8. Sotra

9. Fram Larvik

10. Oppsal

11. Odd 2. lag

12. Bærum

13. Mjølner

14. Senja

Første serierunde spilles slik:

LØRDAG: 14.00:Alta – Mjølner, Oppsal – Florø. 16.00: Fram – Elverum, Sotra – Grorud.

SØNDAG: 16.00:Asker – Kjelsås, Åsane – Senja.