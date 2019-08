Det bekrefter Vålerenga på eget nettsted.

– Vi fikk et godt tilbud fra Vejle, et tilbud som var bra for oss og bra for Magnus. Han ville gjerne forsøke seg i utlandet, og når vi fikk det vi ønsket for ham ble vi enige om en overgang. Vi har hatt ham hos oss i tre år, nå ønsker vi ham lykke til videre som utenlandsproff, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til vif-fotball.no.

Den tidligere Bryne-spilleren gleder seg til utfordringen som venter.

– Det er en stor karrieremulighet. Jeg gleder meg til å spille for Vejle. Jeg har vært gjennom en god utvikling i norsk fotball, men utlandet er noe spesielt, sier Grødem til Vejles nettsted.

Grødem fikk 35 kamper for Vålerenga. Han scoret fire mål.