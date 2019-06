Griezmann forlater Atlético Madrid etter fem år i klubben, og spanske medier har spekulert høyt i at Barcelona blir neste stopp. Samtidig har måltyven også vært koblet til David Beckhams nyetablerte amerikanske klubb Inter Miami.

I et intervju med Telematin, gjengitt av blant andre goal.com, sier Griezmann at han vet hvilken klubb han skal spille for fra høsten av.

– Jeg vet hvor jeg skal spille, men kan bare si at det ikke blir Miami, lyder det fra måltyven.

Også Paris Saint-Germain og Manchester United er nevnt som mulige nye arbeidsgivere for ham.

Griezmann kom til Atlético Madrid fra Real Sociedad i 2014. Sist sesong scoret han 15 ligamål for hovedstadsklubben. Totalt ble det 21 fulltreffere i alle konkurranser.