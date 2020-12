Graneruds fjerde hoppseier: - Dette var min beste prestasjon

Granerud leverer uansett forhold for tida. Den stabile norske verdenscuplederen hoppet 133,5 meter under vanskelige forhold i første omgang i Engelberg og ledet før finalen. Der avgjorde han med et hopp på 137 meter.

– Det var ikke lett. Jeg tror det er min beste prestasjon i vinter. Særlig i første omgang med alt som skjedde. Vi måtte vente lenge, og så presterte jeg et bra hopp i vanskelige forhold, sa Granerud i seiersintervjuet.

Hoppkometen har aldri tidligere ledet etter første omgang. Lørdag viste han at heller ikke det er noe som utfordrer nervene hans. Granerud avgjorde med finaleomgangens lengste hopp.

– Endelig kunne jeg lede etter første omgang, det er noe jeg alltid har hatt lyst til. Det var gøy å få den erfaringen også, sa Granerud.

Øker i sammendraget

Den norske verdenscuplederen vant med 2,2 poeng ned til polske Kamil Stoch, mens Anze Lanisek tok tredjeplassen. Med seieren øker Granerud forspranget i kampen om å bli Norges første sammenlagtvinner i hopp siden Anders Bardal i 2012.

Landslagstrener Alexander Stöckl varslet til NTB for to uker siden at Graneruds stabilitet gjør ham til en kandidat til å vinne sammenlagttrofeet.

Siden har Granerud knapt levert et eneste hopp som ikke har vært i toppklassen. Han tok sin første VM-medalje med sølv i skiflygings-VM, før det ble gull i lagkonkurransen.

To nordmenn blant topp 10

Neste post på hoppkalenderen etter Engelberg-helgen er den tysk-østerrikske hoppuka, som starter 28. desember. Det kan bli en veldig interessant konkurranse med den stabiliteten Granerud viser for tida.

Marius Lindvik hoppet seg opp til 10.-plass med et svev på 129,5 meter i finalen, mens Johann André Forfang ble nummer 18 etter 130 meter i første og 123,5 i 2. omgang.

Sander Vossan Eriksen hoppet seg opp fra 29.- til 22.-plass etter et hopp på 127 meter.

Tatt av forholdene

Daniel Andre Tande og Robert Johansson røk ut i første omgang, som ofre for svært vanskelige forhold i bakken. Tande landet på 104,5 og Johansson på 104 meter.

Det var en skuffelse helgen etter at de to var med på laget som tok VM-gull i skiflyging for lag. Etter Johanssons hopp ble det en lang pause i rennet på grunn av de dårlige forholdene.

Da landet de to duellantene i kampen om verdenscupledelsen Markus Eisenbichler og Granerud på lengder som sikret finaleplass.

Verdenscup hopp menn lørdag i Engelberg, Sveits (HS140):

1) Halvor Egner Granerud, Norge 311,4 (133,5-138), 2) Kamil Stoch, Polen 309,2 (134-134), 3) Anze Lanisek, Slovenia 302,7 (137,5-133), 4) Markus Eisenbichler, Tyskland 301,7 (133-138), 5) Piotr Zyla, Polen 286,8 (128,5-131), 6) Pius Paschke, Tyskland 285,8 (129-132), 7) Andrzej Stekala, Polen 284,4 (125-131,5), 8) Bor Pavlovcic, Slovenia 284,3 (134-130,5), 9) Dawid Kubacki, Polen 282,6 (126-132,5), 10) Marius Lindvik, Norge 282,5 (126,5-129,5).

Øvrige norske: 18) Johann André Forfang 263,8 (130-123,5), 22) Sander Vossan Eriksen 256,0 (118,5-127).

Ikke til finaleomgangen. 44) Robert Johansson 96,1 (104), 45) Daniel-André Tande 89,8 (104,5).

Verdenscupen (6 av 28 renn):

1) Granerud 500, 2) Eisenbichler 383, 3) Johansson 220, 4) Zyla 178, 5) Kubacki 173, 6) Lanisek 169, 7) Paschke 167, 8) Yukiya Sato, Japan 164, 9) Daniel Huber, Østerrike 162, 10) Stoch 142.

Øvrige norske (topp 30): 13) Forfang 105, 14) Lindvik 102, 21) Eriksen 63.

Nasjonscupen (7 av 35 renn):

1) Norge 1312, 2) Tyskland 1261, 3) Polen 1052, 4) Østerrike 793, 5) Slovenia 639, 6) Japan 612.