Granerud fnyser av tysk press før hoppuka

Granerud er ventet å utrette store prestasjoner når årets hopphøydepunkt går av stabelen. 24-åringen står med fem strake verdenscupseire før det braker løs i tyske Oberstdorf.

– Jeg er fullt klar over at jeg er storfavoritt. Jeg er ikke god nok til å lyve til å overbevise meg selv om at jeg ikke er storfavoritt, så da plager det meg ikke at andre heller sier det, sa Granerud på mandagens pressekonferanse.

Granerud fronter den norske troppen som ellers består av Daniel-André Tande, Johann Forfang, Robert Johansen, Marius Lindvik og Sander Vossan Eriksen.

Frustrerer tyskerne

Søndag startet hjemmehåpet Markus Eisenbichler det psykologiske spillet ved å legge presset på verdenscupleder Granerud.

– Jeg må tenke på hva jeg selv føler og ikke la meg selv bli gal fordi han har vunnet fem på rad. Til slutt må tankene begynne å surre hos han òg, sa Eisenbichler.

Asker-hopperen lar seg derimot ikke vippe av pinnen av tyskeren som har vunnet de to øvrige verdenscuprennene i denne sesongen.

– Jeg smilte litt da jeg så uttalelsen hans. Hvis han føler at han må jobbe for å ikke bli gal av meg, så må det være et godt tegn, sier 24-åringen til NTB.

Ville gjort det samme

Granerud legger derimot ikke skjul på at han ville gjort akkurat det samme hvis han sto I Eisenbichlers sko.

– Jeg skjønner at de prøver seg, og jeg ville gjort akkurat det samme hvis jeg hadde kommet inn som nummer to, sier han og fortsetter:

– De får holde på, så får vi satse på at Eisenbichler ikke blir gal.

Den tysk-østerrikske hoppuka starter i Oberstdorf tirsdag. Deretter er det nyttårsrenn i Garmisch-Partenkirchen 1. januar før det er duket for renn i Innsbruck 3. januar og Bischofshofen tre dager senere.

