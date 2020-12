Golberg raskest, opptur for Johnsrud Sundby

Det ble en sekundstrid mellom Golberg og Røthe hele veien til mål. Røthe overtok teten foran Martin Løwstrøm Nyenget like før slutt, men en vinnerlysten Golberg klarte akkurat å ta seieren med 4,1 sekunder.

– Det er dritt å vite at man er tre sekunder foran Sjur, for han er en sånn som kan gå og gå, men det holdt, sa Golberg til NRK etter målgang.

Sesongåpningen har ikke vært all verden for Røthe, men på Sjusjøen viste 32-åringen hva som bor i ham. Også Nyenget leverte et knalløp og endte på 3.-plass, bare 6,8 sekunder bak Golberg.

– Alltid litt surt når det er så tett, men jeg er fornøyd med dagen, sa Nyenget.

– Jeg har trent bra i det siste, så jeg håper jeg skal gjøre flere gode skirenn på nyåret, la 28-åringen til.

Slow starter

Nyenget ledet ved mange av tidspasseringene og så lenge ut til å ta seieren, men fra ti kilometer og ut var Golberg sterkest.

Selv om det ble seier, var ikke Golberg helt fornøyd med gjennomføringen.

– Jeg er blitt over 30 år, så jeg er blitt en litt «slow starter», men jeg prøver å ikke la meg stresse. Jeg tror at jeg går et jevnt løp, men det blir kanskje litt tungt på sisterunden likevel, sa han.

– Jeg har lært at man må være på sitt beste for å prestere mot de beste, og det var et steg i riktig retning i dag.

Sundby med gode takter

Martin Johnsrud Sundby har hatt en sesongstart langt fra toppnivå. På Beitostølen måtte han bryte med ryggproblemer, og verdenscupåpningen i Ruka kunne han se langt etter.

Heller ikke på fredagens skøytesprint klarte Sundby å bryne seg blant de beste og røk ut i prologen. Men søndag hang 36-åringen godt med og falt akkurat utenfor topp ti. Sundby så ut til å slite mindre med korsryggen da han staket seg til en 11.-plass.

Etter seks kilometer lå han kun seks sekunder bak tetstriden, men klarte ikke å holde farten til Golberg hele veien til mål. Likevel var rennet en opptur for Sundby.

Gunnulfsen leverte ikke

Forventningene var skyhøye til Beito-sensasjonen Mikael Gunnulfsen, som måtte se forrige ukes Ruka-tur glippe på grunn av sykdom. Men på Sjusjøen var 27-åringen ikke i nærheten av kanonformen han var i da han knuste langrennseliten i sesongpremieren.

Gunnulfsen avga sekunder til teten gjennomgående i rennet og slet med å konkurrere om en topp-ti-plassering. Til slutt endte han på 19.-plass.

Johannes Høsflot Klæbo, som lørdag så seieren på 15 kilometer fri teknikk gå til Harald Østberg Amundsen, stilte ikke til start søndag.

Klæbo og resten av langrennslandslaget har hoppet av verdenscuphelgene i Davos og Dresden før jul. Det er også tvilsomt om Norge stiller løpere i Tour de Ski på nyåret.

Norgescup langrenn på Sjusjøen søndag, klassisk:

Menn, 15 km:

1) Pål Golberg, Gol 36.17,4, 2) Sjur Røthe, Voss 0.04,1 min. bak, 3) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 0.06,8, 4) Vebjørn Turtveit, Voss 0.21,8, 5) Daniel Stock, Vadsø 0.26,4, 6) Simen Hegstad Krüger, Lyn 0.28,9, 7) Sindre Bjørnestad Skar 0.29,0, Bærums Verk 0.29,0, 8) Jon Rolf Hope, Hyen 0.30,4, 9) Erland Kvisle, Asker 0.31,3, 10) Ole Jørgen Bruvoll, Lierne 0.32,9.