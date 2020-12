Gjorde sitt lengste svev i karrieren og landet på VM-sølv

Verdenscupleder Egner Granerud tok VM-sølv i skiflyging lørdag. Etter karrierens lengste svev på 243 meter var han 0,5 poeng bak gullet.

Tyske Karl Geiger ledet før de to avsluttende omgangene lørdag, og han beholdt den ledelsen helt til siste slutt. Han tok med det Tysklands fjerde VM-tittel i skiflyging, noe som er en tangering av Norge og Østerrikes rekord.

Men det var ekstremt lite som skilte ned til hans norske utfordrer. Granerud har hoppet seg inn i den gule trøya som viser at han leder verdenscupen etter tre seirer i sesonginnledningen. I skiflygings-VM i Planica har han vært med i seierskampen fra første hopp.

I finaleomgangen satte Asker-hopperen utfor som nest sistemann, etter et svev på 239 meter i den tredje omgangen. Med et kanonhopp på 243 meter la han press på Geiger som satt alene igjen på toppen.

Tapte på nedslaget

Men Granerud satte ikke nedslag etter karrierens lengste svev. Det kostet ham VM-gullet. For Geiger taklet presset, hoppet 231,5 meter, satte nedslag og kunne juble for gullet med 0,5 poengs seiersmargin.

Det er ekstremt jevnt etter fire svev og nesten 1 kilometer i hopplengde. Sølvet er Graneruds første VM-medalje i karrieren.

- Nå skjønner jeg hvordan andre sølvvinnere har hatt det. Her kunne jeg tatt gullet. Ja, jeg kunne satt et bedre nedslag, men disse lengdene er uvant for meg, sa Granerud til NRK etter rennet.

Tyske Markus Eisenbichler tok tredjeplassen og bronsemedaljen. Robert Johansson ble nummer fem. Han hoppet 228 meter i tredje omgang, og avsluttet med 232 meter. Det ble for langt opp til medaljene, 18,3 poeng bak tredjeplassen.

Regjerende mester Daniel Andre Tande leverte svev på 224 og 218 meter lørdag og ble nummer 13. Johann Andre Forgang ble nummer 22 etter hopp på 200 og 205 meter lørdag.

Lagkonkurranse søndag

Debutant Sander Vossan Eriksen endte på 28.-plass. Eriksen imponerte på dag 1 av mesterskapet, men lørdag ble det et kort svev i og landing allerede på 172,5 meter i tredje omgang, og 198 meter i fjerde.

– Kjedelig sistedag, da. Ingen hopp over 200 meter. Men jeg sitter igjen med en god følelse, jeg har fått med meg nye erfaringer, sa Eriksen etter sitt første VM.

Søndag er det lagkonkurranse, som Norge har vunnet to ganger på rad. Trolig blir det Granerud, Johansson, Tande og Forfang som utgjør Norges lag.