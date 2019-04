Giske, som er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, kaller avgjørelsen om å selge skirettighetene til NENT Group/Viasat for «kortsiktig gambling», og han begrunner det på følgende måte:

– Skisporten tjener sikkert noen ekstra penger på kort sikt ved å selge seg til en kommersiell aktør, men jeg tror de taper på lang sikt ved at de ikke lenger når ut til alle. Jeg synes det er veldig synd, sier Giske til NTB.

Han advarer mot å ta interessen og oppslutningen for skisporten for gitt.

– Denne interessen bygger på at vi har hatt nasjonale samlingsstunder rundt en allmennkringkaster hvor alle kunne ta del i å følge våre idrettshelter. Når dette nå havner bak en betalingsmur, tror jeg det kan ramme skisporten på sikt.

Han trekker også fram som problematisk at NENT og Discovery har reklameinntekter fra spillselskap som konkurrerer med Norsk Tipping.

– Her er det flere prinsipielle spørsmål som burde vært diskutert, mener han.

Giske innser imidlertid at det er lite han og politikerne kan gjøre for å sikre at alle får se skisport på riksdekkende fjernsyn.

– Det er idretten som eier sine rettigheter, så vi må respektere deres valg. Men jeg mener vi bør ha en debatt, sier Giske og oppfordrer idretten til å ta dette opp på idrettstinget i mai.