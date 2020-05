Går fra norsk nivå tre til Arsenal

– Han er klar for Arsenal, ja. Klubben har ikke gjort det offisielt enda, men han har signert for klubben. De gleder seg veldig til å få over George, som de ser på som en spennende spiller, sier Cheikh Diaw, spillerens agent, til NTB.

Lewis er født i Rwanda og startet karrieren i Tromsøs ungdomsavdeling før ferden gikk videre til Tromsdalen. I august 2019 ble han klar for Fram Larvik. Den høsten fikk han to kamper for laget i 2. divisjon.

Senest i juni 2019 spilte Lewis for Tromsdalen 2 i 4. divisjon. Nå er han altså klar for den engelske giganten Arsenal.

– Planene for George er å trene med U23-laget og etter hvert noe med A-laget. Da han var på prøvespill synes klubben han var så god at han trente med A-laget de siste tre dagene. Klubben ville signere han allerede etter tre treninger, sier agenten.

Gleder seg

Han legger til at Lewis gleder seg stort til å starte et nytt kapittel i Arsenal.

– George er veldig klar. Han gleder seg utrolig mye og er ekstremt glad.

Agenten forteller at mange klubber var interesserte i Lewis før han var på prøvespill i både Ipswich og Arsenal. Valget falt til slutt på Arsenal.

Ikke registrert i Fram

Det kan også sportslig leder i Fram Larvik Jostein Jensen bekrefte. Det gjorde han tidligere fredag til VG.

– Det er den beskjeden jeg har fått, at han er klar for Arsenal. Han er ikke registrert i Fram. Overgangen skal være i orden.

– Det må være moro for dere, på nivå 3, å se en egen spiller bli klar for Arsenal?

– Erru gæren! Det er kjempemoro at det går nok en spiller fra Fram til et bedre nivå, sier Jensen.