I en epost sendt til NTB, der Sandvik også omtaler seg som «Fotballpappa Byåsen», anklager han regjeringen for å ha lagt lista for høyt for når voksne i bredden kan komme i gang med kontakttrening.

– Det er bare å erkjenne. Regjeringen vil forby breddefotball for de over 20 år i ett år til, noe som rammer dagens 19-åringer neste år. Både denne sesongen og neste sesong blir avlyst, skriver Sandvik.

Han mener linjen regjeringen har lagt seg på innebærer at det må foreligge en vaksine før fotballen kan åpnes for fullt – og viser videre til at det ifølge Folkehelseinstituttet vil ta minst ett år. Dermed mener Sandvik at også 2021-sesongen kan ryke.

Fylkesordføreren hevder også at fotballen ikke bryter smittevernreglene, og at det derfor blir feil å nekte bredden kontakttrening og kamp.

– Ikke trenger fotballen unntak fra enmetersregelen, siden den ikke brytes i fotballkamper. Arealet er for stort og kontakten for sjelden og for kortvarig. Det er helsemyndighetene enige om, likevel gjentar statsministeren til det kjedsommelige at breddeidretten for voksne må være stengt fordi man ikke kan gi unntak fra enmetersregelen, hevder Sandvik.

NTB har kontaktet regjeringen og Helsedirektoratet for å få en avklaring på om det stemmer at enmetersregelen ikke brytes i fotballkamper, og bedt om en reaksjon på påstanden om at neste sesong ligger an til å ryke.

Helsedirektoratet opplyser til NTB at smittevernveilederen for idretten fortsatt gjelder, og at det der slås fast at voksne skal holde én meters avstand under trening når smittenivået er gult slik det har vært i Norge i flere måneder.

