Fullførte selv om hinderet var for høyt

Sport

Av Egil Sæther

BISLETT: Grøvdal mente det var en skandale at det ene hinderet på 3000 meter hinder hadde en høyde som mennene hopper på (91 centimeter) og som er en god del høyere enn kvinnehindrene (76 centimeter).

– Jeg lå litt bak teten og så at Emma Coburn pekte på hinderet, og jeg merket at dette var veldig høyt. I den andre runden prøvde jeg å vinke til de andre, og det er litt vanskelig når du har løpt tre runder og de ennå ikke hadde skrudd ned det hindret. En gang holdt de faktisk på med det da jeg kom. Det er ganske latterlig, egentlig, sa Grøvdal til NTB.

– Det skal ikke skje at vi skal løpe med et herrehinder. Det er ganske skandale faktisk, mente Grøvdal, som løp inn til 5.-plass på 9.29,94 i sitt første hinderløp for sesongen. Det er over 16 sekunder bak personlig rekord.

– Vi gjorde en stor feil som påvirket de tre første rundene, men ikke de fire siste. Vi ber om unnskyldning til løperne, sa stevneleder Terje Hoffmann til NTB.

Hyvin Kiyeng fra Kenya vant løpet på 9.09,63

Magevirus

Løpet til Grøvdal ble selvsagt skjemmet av hindertrøbbelet, men uansett hadde hun ikke noen stor dag. Hun hadde slitt med et magevirus gjennom hele dagen, og før hun dro til stadion var det oppe til vurdering om hun i det hele tatt skulle starte.

– Jeg hadde ikke noe magetrøbbel da jeg løp, men jeg hadde det før i dag. De som har vært utslått med dette vet at du blir veldig tom. Jeg har måtte ta noen paracet, og det ble lite med mat. Det er litt kjipt når jeg har ladet opp til dette, og jeg har løpt to gode løp før i år, sa Grøvdal.

Slet

Når man ikke får i seg nok mat og væske blir det vanskelig.

– Jeg hadde gledet meg til dette og ville gjerne løpe, men jeg kjente med en gang at muskulaturen var veldig påvirket. Jeg følte bare at jeg løp rundt der og var passiv Jeg hadde egentlig lyst til bare å løpe av banen, men jeg tar med meg at jeg trengte dette løpet for å få erfaringen med hinder. Det var bare ikke den erfaringen jeg hadde håpet på, sa Grøvdal til NTB.

Allerede søndag skal jenta fra Romsdal i aksjon igjen.

– Jeg skal løpe 1500 meter i Stockholm, og det blir mange hinderløp framover. Det tar jeg med meg videre, sa 27-åringen fra Isfjorden. (NTB)