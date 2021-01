Friidrettsforbundet varsler omkamp om høydehusforbudet

Det gjør forbundet klart i en pressemelding få timer etter at Norges idrettsforbund (NIF) fastslo at det ikke vil gi utøvere fritak fra forbudet under koronapandemien.

I Norge har det vært forbudt å bruke høydehus siden 2003, noe mange utøvere er kritiske til ettersom dette er tillatt i alle andre land.

«Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt styremøte onsdag 20. januar at man vil fremme forslag om å avvikle det særnorske vedtaket om å forby bruk av høydehus for tinget i Norges Idrettsforbund som er planlagt avholdt i Bergen den siste helga i mai», skriver friidrettsforbundet.

NFIF og andre særforbund foreslo en avvikling av forbudet på Idrettstinget i 2015, men den gang ble forslaget nedstemt. På årets idrettsting kommer saken trolig opp igjen.

– Et særnorsk forbud framstår slik NFIF ser det som urimelig og lite rasjonelt og bryter med forutsetningen om at utøvere skal kunne konkurrere på like vilkår. Antidoping Norge forholder seg til et internasjonalt regelverk, og der er det ikke noe forbud mot høydehus, poengterer friidrettsforbundet.

Les også: Idrettsforbundet gir ikke dispensasjon fra høydehusforbudet

Intet unntak

Friidrettsforbundet og flere av dets utøvere var blant dem som ba NIF om et midlertidig fritak fra høydehusforbudet på grunn av utfordringer med reising under koronapandemien.

Dette valgte NIF onsdag å si nei til.

«Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra forbudet mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser», het det i idrettsforbundets kunngjøring.

NIFs lovutvalg slår fast at dagens lover ikke åpner for dispensasjoner fra forbudet mot høydehus. I uttalelsen fra utøverne kom det et ønske om å ta opp høydehussaken på nytt på Idrettstinget i mai, slik NFIF også fremmer forslag om.

Les også: Kvalevåg gir seg som generalsekretær i Norges idrettsforbund

Reagerer

Friidrettsprofilen Henrik Ingebrigtsen er blant dem som reagerer sterkt på NIFs høydehus-nei.

– Jeg regner med at det ikke er lenge til sunn fornuft og rettferdighet når gjennom. Det har det tydeligvis ikke gjort ennå, skriver friidrettsutøveren i en SMS til NRK.

Han får støtte fra friidrettslandslagets lege Ove Talsnes.

– De står i et fryktelig dilemma, egentlig. Høydetrening er ikke bare en marginal faktor for den type utøvere. Det er en basisferdighet når du har kommet til det nivået her, om vi skal kjempe om finaleplasser og medaljer i olympiske mesterskap, sa han til NRK tidligere i måneden.

Les også: Frykter konkurser og gambling med spillernes helse om kompensasjonspakka endres (+)